Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori

„Cea mai frumoasă poveste de iarnă se scrie, și anul acesta, la Craiova, având ca temă principală „Spărgătorul de nuci”, este mesajul transmis de organizatorii celui mai votat târg de Crăciun, nu doar din țara noastră și din Europa. Milioane de turiști sunt așteptați și anul acesta să ajungă la Craiova, astfel că pregătirile sunt deja în toi.

Târgul de Crăciun de la Craiova își va deschide porțile pe 14 noiembrie și se va încheia pe 4 ianuarie 2026. Tema de anul acesta va fi „Spărgătorul de nuci”, iar târgul va fi împărțit în 4 zone – fiecare decorată diferit, anunță organizatorii.

„Căsuțe unicat pline de bunătăți, lumini spectaculoase, colinde și zâmbete pentru toate vârstele. Craiova devine, din nou, o feerie!”, asta promit organizatorii.

Spectacol, distracție și preparate tradiționale

Vizitatorii vor avea ocazia să-şi cumpere de la căsuţe, terase sau truck-uri diferite produse specifice sezonului, fiind prezenţi peste 90 de comercianţi din Craiova şi din toată ţara: globuri pictate, mâncare tradiţională, jumări, brânzeturi, vin fiert, cozonaci, gogoşi, waffles, burgeri, churros, stroh, turtă dulce, decoraţiuni şi cadouri lucrate hand-made, coroniţe etc.

Comercianţii vor fi prezenţi zilnic, de luni până vineri, între orele 12,00 şi 22,00, iar de vineri până duminică, între orele 11,00 şi 23,00.

Pentru copii sunt pregătite mai multe surprize şi locuri special amenajate: carusele, roată panoramică, trenuleţe, colaci pe gheaţă, roller-coaster, patinoar, dar şi filme VR.

Număr record de vizitatori în 2025

Lia Olguța Vasilescu se așteaptă la un număr record de vizitatori. ”Anul trecut am avut două milioane de vizitatori și am depășit Mamaia în plin sezon estival. Anul acesta, sperăm ca orașul să fie suficient de încăpător pentru aceia care vor veni să ne vadă”, a declarat primarul Craiovei pentru Agerpres.

Edilul spune că s-a dezvoltat foarte mult și industria HoReCa din jurul Craiovei, din localitățile apropiate, iar la Balș s-a construit un hotel special pentru Târgul de Crăciun.

”Și anul acesta am eliberat mai multe autorizații de construcție pentru mari branduri internaționale. Un hotel Hilton este aproape de finalizare. Faptul că marile branduri vin în Craiova înseamnă că ele fac studii de piață, constată că industria turistică simte nevoia de noi capacități și astfel orașul se dezvoltă. În momentul în care vor fi mai multe locuri de cazare, automat și prețurile vor fi mai prietenoase”, a explicat Olguța Vasilescu.

Conform acesteia, la târg vin și foarte mulți străini, în special din Bulgaria și Serbia, dar anul trecut au fost prezenți și mulți britanici, ca urmare a reclamelor de pe autobuzele din mai multe orașe din Marea Britanie, inclusiv la Londra.

În lista European Best Destinations pentru a 5-a oară

Târgul de Crăciun Craiova se regăsește în lista recomandărilor celui mai vizitat site turistic din Europa – European Best Destinations.

„Căutați o destinație de Crăciun care îmbină tradiția cu o notă de magie? Iarna aceasta, cufundați-vă în magia Crăciunului și descoperiți cea mai mare Piață de Crăciun din Europa, cu 280.000 m2 de farmec, distracții, lumini, patinoare și multe altele. Târgul din Craiova, România, este promisiunea unui Crăciun de neuitat. Premiată de patru ori de către site-ul de turism de specialitate European Best Destinations, Piața de Crăciun din Craiova este una dintre comorile ascunse ale Europei, unde basmele clasice și minunile futuriste se combină pentru a crea o atmosferă de sărbătoare unică, care cu siguranță va inspira încântarea copiilor”, notează European Best Destinations.

Locul 2 în 2024 la European Best Destinations

Târgul de Crăciun din Craiova din 2024 a fost desemnat de specialişti cel mai mare din Europa şi a fost votat de turişti din toată lumea al doilea cel mai frumos din Europa, evenimentul înregistrând o serie de premiere: număr record de vizitatori – 2 milioane; sania zburătoare a lui Moş Crăciun – atracţie fenomen, prima oară în România; peste 2 milioane de luminiţe; proiecţii dinamice şi personaje realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale; cel mai întins târg de Crăciun din Europa – 280.000 mp, potrivit datelor organizatorilor.

Gdańsk Christmas Market (Polonia) Târgul de Crăciun din Craiova (România) Geneva Christmas Market (Elveția) Riga Christmas Market (Letonia) Asti & Govone Christmas Markets (Italia) The Essen International Christmas Market (Germania) Kerststad Valkenburg (Olanda) Montbéliard Christmas Market (Franța) Vienna Magic of Advent (Austria) Marbella Christmas Market (Spania)

Primăria Craiova a alocat pentru organizarea târgului de Crăciun din acest an peste 100.000 de euro.

sursa foto: Primăria Craiova, Târgul de Crăciun din 2024