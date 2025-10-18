Prima pagină » Știri » Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori

Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori

18 oct. 2025, 13:13, Știri
Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori
Galerie Foto 26
„Cea mai frumoasă poveste de iarnă se scrie, și anul acesta, la Craiova, având ca temă principală „Spărgătorul de nuci”, este mesajul transmis de organizatorii celui mai votat târg de Crăciun, nu doar din țara noastră și din Europa. Milioane de turiști sunt așteptați și anul acesta să ajungă la Craiova, astfel că pregătirile sunt deja în toi. 
Vezi galeria foto
26 poze

Târgul de Crăciun de la Craiova își va deschide porțile pe 14 noiembrie și se va încheia pe 4 ianuarie 2026. Tema de anul acesta va fi „Spărgătorul de nuci”, iar târgul va fi împărțit în 4 zone – fiecare decorată diferit, anunță organizatorii.

„Căsuțe unicat pline de bunătăți, lumini spectaculoase, colinde și zâmbete pentru toate vârstele. Craiova devine, din nou, o feerie!”, asta promit organizatorii.

Spectacol, distracție și preparate tradiționale

Vizitatorii vor avea ocazia să-şi cumpere de la căsuţe, terase sau truck-uri diferite produse specifice sezonului, fiind prezenţi peste 90 de comercianţi din Craiova şi din toată ţara: globuri pictate, mâncare tradiţională, jumări, brânzeturi, vin fiert, cozonaci, gogoşi, waffles, burgeri, churros, stroh, turtă dulce, decoraţiuni şi cadouri lucrate hand-made, coroniţe etc.

Comercianţii vor fi prezenţi zilnic, de luni până vineri, între orele 12,00 şi 22,00, iar de vineri până duminică, între orele 11,00 şi 23,00.

Pentru copii sunt pregătite mai multe surprize şi locuri special amenajate: carusele, roată panoramică, trenuleţe, colaci pe gheaţă, roller-coaster, patinoar, dar şi filme VR.

Număr record de vizitatori în 2025

Lia Olguța Vasilescu se așteaptă la un număr record de vizitatori. ”Anul trecut am avut două milioane de vizitatori și am depășit Mamaia în plin sezon estival. Anul acesta, sperăm ca orașul să fie suficient de încăpător pentru aceia care vor veni să ne vadă”, a declarat primarul Craiovei pentru Agerpres.

Edilul spune că s-a dezvoltat foarte mult și industria HoReCa din jurul Craiovei, din localitățile apropiate, iar la Balș s-a construit un hotel special pentru Târgul de Crăciun.

”Și anul acesta am eliberat mai multe autorizații de construcție pentru mari branduri internaționale. Un hotel Hilton este aproape de finalizare. Faptul că marile branduri vin în Craiova înseamnă că ele fac studii de piață, constată că industria turistică simte nevoia de noi capacități și astfel orașul se dezvoltă. În momentul în care vor fi mai multe locuri de cazare, automat și prețurile vor fi mai prietenoase”, a explicat Olguța Vasilescu.

Conform acesteia, la târg vin și foarte mulți străini, în special din Bulgaria și Serbia, dar anul trecut au fost prezenți și mulți britanici, ca urmare a reclamelor de pe autobuzele din mai multe orașe din Marea Britanie, inclusiv la Londra.

În lista European Best Destinations pentru a 5-a oară

Târgul de Crăciun Craiova se regăsește în lista recomandărilor celui mai vizitat site turistic din Europa – European Best Destinations.

„Căutați o destinație de Crăciun care îmbină tradiția cu o notă de magie? Iarna aceasta, cufundați-vă în magia Crăciunului și descoperiți cea mai mare Piață de Crăciun din Europa, cu 280.000 m2 de farmec, distracții, lumini, patinoare și multe altele. Târgul din Craiova, România, este promisiunea unui Crăciun de neuitat.

Premiată de patru ori de către site-ul de turism de specialitate European Best Destinations, Piața de Crăciun din Craiova este una dintre comorile ascunse ale Europei, unde basmele clasice și minunile futuriste se combină pentru a crea o atmosferă de sărbătoare unică, care cu siguranță va inspira încântarea copiilor”, notează European Best Destinations.

Locul 2 în 2024 la European Best Destinations

Târgul de Crăciun din Craiova din 2024 a fost desemnat de specialişti cel mai mare din Europa şi a fost votat de turişti din toată lumea al doilea cel mai frumos din Europa, evenimentul înregistrând o serie de premiere: număr record de vizitatori – 2 milioane; sania zburătoare a lui Moş Crăciun – atracţie fenomen, prima oară în România; peste 2 milioane de luminiţe; proiecţii dinamice şi personaje realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale; cel mai întins târg de Crăciun din Europa – 280.000 mp, potrivit datelor organizatorilor.

  1. Gdańsk Christmas Market (Polonia)
  2. Târgul de Crăciun din Craiova (România)
  3. Geneva Christmas Market (Elveția)
  4. Riga Christmas Market (Letonia)
  5. Asti & Govone Christmas Markets (Italia)
  6. The Essen International Christmas Market (Germania)
  7. Kerststad Valkenburg (Olanda)
  8. Montbéliard Christmas Market (Franța)
  9. Vienna Magic of Advent (Austria)
  10. Marbella Christmas Market (Spania)

Primăria Craiova a alocat pentru organizarea târgului de Crăciun din acest an peste 100.000 de euro.

sursa foto: Primăria Craiova, Târgul de Crăciun din 2024

Citește și

POLITICĂ Grindeanu, discuții pe tema bugetului UE cu Antonio Costa și schimb de idei cu premierul Spaniei
13:57
Grindeanu, discuții pe tema bugetului UE cu Antonio Costa și schimb de idei cu premierul Spaniei
ACTUALITATE Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze”
13:35
Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze”
ACTUALITATE Val de meme-uri și glume cu tema „Bunica toarnă gap de TVA în gem” sau „Mafia gospodinelor”
12:14
Val de meme-uri și glume cu tema „Bunica toarnă gap de TVA în gem” sau „Mafia gospodinelor”
APĂRARE Moșteanu liniștește lumea, după fiascoul mobilizării. „Nu merge nimeni la război”
21:44
Moșteanu liniștește lumea, după fiascoul mobilizării. „Nu merge nimeni la război”
REACȚIE Ministrul Energiei: „Cei responsabili, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața legii, inclusiv penal”
21:19
Ministrul Energiei: „Cei responsabili, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața legii, inclusiv penal”
REACȚIE Nicușor Dan, MESAJ cu întârziere: Tragedia putea fi evitată. Cer verificarea tuturor instalațiilor/ Bolojan nu a reușit să ajungă la fața locului
20:34
Nicușor Dan, MESAJ cu întârziere: Tragedia putea fi evitată. Cer verificarea tuturor instalațiilor/ Bolojan nu a reușit să ajungă la fața locului
Mediafax
Zelenski, anunț neașteptat după întâlnirea cu Trump: „Să înțelegem unde ne aflăm...”
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată din pandemia Covid
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”
Mediafax
Corpul de Control al Prim-Ministrului a finalizat verificările la Salina Praid! Concluziile specialiștilor
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei
Cancan.ro
Doctorița Flavia Groșan, cunoscută în urma afirmațiilor controversate din pandemia de Covid, este în comă la ATI. Starea ei e gravă!
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. A murit un mare pianist de jazz: O pierdere imensă
Evz.ro
După CNP, românii vor avea și Codul Personal de Sănătate
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei! Ce diagnostic a primit, de fapt, Cristi Botgros: „Hai să le spunem lucrurilor pe nume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Opere de artă și gastronomie la Luvru. Cum mutarea Mona Lisei dezvăluie o călătorie culinară ascunsă
ANALIZĂ Le Monde: AGRESIVITATEA îngrijorătoare a Statelor Unite. Deși înlăturarea regimului din Venezuela este dezirabilă, Trump nu are mandat
14:00
Le Monde: AGRESIVITATEA îngrijorătoare a Statelor Unite. Deși înlăturarea regimului din Venezuela este dezirabilă, Trump nu are mandat
VIDEO EXCLUSIV IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
13:46
IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
ACTUALITATE Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, într-un hotel din Galați. Pianistul de jazz susținuse un recital, în urmă cu o seară
13:36
Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, într-un hotel din Galați. Pianistul de jazz susținuse un recital, în urmă cu o seară
ACTUALITATE Cetățean albanez, ARESTAT, în timp ce transporta 22 de kilograme de droguri, pe aeroportul Otopeni. Unde a ascuns substanțele
13:33
Cetățean albanez, ARESTAT, în timp ce transporta 22 de kilograme de droguri, pe aeroportul Otopeni. Unde a ascuns substanțele
EXTERNE Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele”
13:22
Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele”
EXTERNE Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari
13:10
Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari