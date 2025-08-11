Un membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom cere demisia președintelui companiei

Fostul ministru al Energiei și membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom din partea Ministerului Energiei, Răzvan Nicolescu, a cerut demisia lui Alfred Stern din funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere al companiei, printr-o scrisoare. Jurnaliștii austrieci l-au interviat pe Nicolescu pentru a afla motivele acestui demers.

Într-un interviu publicat luni de revista austriacă Profil, Răzvan Nicolescu a fost întrebat „La sfârșitul lunii iunie, ați trimis o scrisoare dură directorului general al OMV, Alfred Stern, cerându-i demisia imediată din funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere al filialei românești OMV Petrom. De ce?”

„Consiliile de supraveghere trebuie să acționeze în interesul superior al companiei. Cred că ar fi mult mai bine pentru OMV Petrom să aibă un nou președinte cât mai curând posibil. După realegerea Consiliului de Supraveghere, m-aș fi așteptat la un președinte care să poată construi punți. Dacă lucrurile se înrăutățesc în loc să se îmbunătățească, trebuie luate măsuri. Nu este nimic personal și aș fi bucuros să discut situația cu Consiliul de Supraveghere al OMV și cu alți investitori – în prezența lui Alfred Stern. Am perspective și concluzii interesante de împărtășit și de discutat deschis”, a răspuns Răzvan Nicolescu.

Întrebat despre faptul că directorului companiei i-ar putea reproșa lucruri, Nicolescu a răspuns că: „Încerc să fiu minuțios. Pun multe întrebări. Și datorită întrebărilor mele, de exemplu, am economisit 250 de milioane de euro când am oprit achiziția planificată a unei companii care își pierduse valoarea între timp. Consiliile de supraveghere ar trebui să adauge valoare companiei. Trebuie să fim eficienți, nu plăcuți. Ceea ce facem este consemnat în procesul-verbal”, a mai spus fostul ministru al Energiei.

