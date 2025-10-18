Prima pagină » Actualitate » Val de meme-uri și glume cu tema „Bunica toarnă gap de TVA în gem” sau „Mafia gospodinelor”

Val de meme-uri și glume cu tema „Bunica toarnă gap de TVA în gem" sau „Mafia gospodinelor"

Luiza Dobrescu
18 oct. 2025
Val de meme-uri și glume cu tema
Decalajul de TVA sau „gapul de TVA”, identificat de șeful ANAF, Adrian Nica, drept cauza creșterii deficitului bugetar, a stârnit o serie de glume, ironii, meme-uri de toate felurile care au împânzit mediul online. 

Creatorii de glume și ironii au aruncat în lupta cu „gapul de TVA” toată priceperea și tot umorul, cu ajutorul desenelor animate, scenelor din filme, caricaturilor și chiar creații proprii, precum gemurile din cămară făcute de bunicile noastre.

Chiar și caricaturistul Costel Pătrășcan și-a adus contribuția artistică în ceea ce privește acest demers pus în slujba identificării sursei din care provine decalajul de TVA.

Nu lipsesc nici meme-urile din filmele cunoscute, precum „Inglourious Bastards”(n.r. Ticăloși fără glorie) sau Matrix.

Sau, pur și simplu, creații proprii, inspirate din viața și activitatea de zi cu zi a gospodinelor, și nu numai.

Potrivit specialiștilor fiscali, acest decalaj de TVA provine din două situații provocate fie de micii producători care nu emit bon fiscal, deci nu emit nici tva, pentru că legea nu-i obligă să aibă casă de marcat. Ei își vând produsele agricole în baza unui certificat de producător, sunt înregistrați ca mici producători la primărie, potrivit OG 28/1999, articolul 2, punctul A.

A doua variantă la care s-ar mai fi putut referi șeful ANAF, Adrian Nica, ar fi și aceea că persoanele care își fac conserve în casă nu mai cumpără de la supermarket și, prin urmare, nu colectează TVA. Dacă ar face-o, s-ar colecta și ar intra în circuitul economic.

