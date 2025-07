Viorel Cataramă: „Am intrat într-un control ANAF pe persoane fizice, am ajuns în instanță și am câștigat”

Viorel Cataramă a dezvăluit la Gândul că i s-a făcut control pe persoană fizică și a fost găsit cu datorii. Ajuns în instanță a câștigat procesul.

În cadrul emisiunii Ai Aflat!, omul de afaceri a povestit cum a fost pândit de ANAF, dar a avut câștig de cauză.

„A venit (nr. ANAF), mi-a făcut control pe persoană fizică …m-a controlat pe mine ca persoană fizică. Am intrat într-un control. Există pe persoane fizice, se întâmplă și la finalul controlului m-a găsit dator cu 3 milioane RON de aproximativ nu mai știu exact cât. Am discutat, n-am reușit, nu vreau să intru în amănunte. Ideea este că am ajuns în instanță și am câștigat în instanță”, a spus Cataramă.

Întrebat dacă în timpul controlului, că cei de la ANAF i-au lăsat o portiță de înțelegere, Viorel Cataramă a răspuns ferm: „Nu, pentru că nici eu nu am purtat discuții în acest sens. Adică n-am dat sub nicio formă de înțeles. Au fost vremuri în care preferai să te duci și să te judeci sau să pierzi bani decât să intri, să ajungi în arest”.

Urmărește integral emisiunea Ai Aflat cu Ionuț Cristache:

