În această dimineață, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene de ceață, iar județele vizate au fost Argeș. Harghita, Arad, Satu Mare și Suceava.

La solicitarea Gândul, Mihaela Iuteș meteorolog de serviciu al ANM, a transmis ultimele informații despre evoluția temperaturilor în cursul zilei de luni, 8 decembrie 2025.

„Astăzi, valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru prima decadă a lunii decembrie.

Cerul va fi variabil în zonele montane în extremitatea de sud-vest a țării, iar în rest va fi nebulozitate, în general persistentă.

Vor fi ploi slabe, izolat, în nord-vestul și centrul teritoriului, iar mai ales acum, în primele ore ale zilei, în regiunile sud-estice.

În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini mari, trecător vor fi posibile precipitații mixte, iar în ceea ce privește vântul, acesta va fi slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, dar și în zona de litoral.

Temperaturile de azi se vor încadra între 4 și 10 grade, ușor mai ridicate în vestul Olteniei și sudul Banatului, unde cerul va fi mai degajat spre orele amiezii. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și 4 grade.

La primele ore ale dimineții și pe parcursul nopții, pe alocuri, va fi ceață, posibil asociată cu burniță.

În zona Capitalei, pe parcursul zilei de astăzi, un cer mai mult noros, vântul slab până la moderat. Maxima se va situa în jurul a 7 grade, iar cea minimă va fi de 2 – 3 grade și, de asemenea, pe parcursul nopții vor fi condiții de ceață”, a precizat, pentru Gândul, Mihaela Iuteș, meteorolog de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură a dimineații

Gândul prezintă și temperaturile care s-au înregistrat în această dimineață, la ora 07:00, potrivit informațiilor de pe site-ul ANM.

Cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistrat la Iezer – minus 3 grade Celsius.

La polul opus, cea mai ridicată temperatură matinală a fost de 6 grade și s-a înregistrat în mai multe localități ale țării: Reșița. Timișoara, Oradea, Deva și Cluj-Napoca (acolo unde au fost și averse de ploaie)

La București, la aceeași oră, au fost 4 grade Celsius, aceeași temperatură fiind resimțită și la Craiova, Călărași, Brăila, Ploiești, Focșani și Târgu Mureș.

Au fost 5 grade la Sulina și la Constanța, 3 grade la Botoșani, Iași, Vaslui și Bacău.

La Suceava, în această dimineață, termometrele au arătat 1 grad Celsius, iar aerul a fost cețos.

În nordul României au fost 0 grade la Bistrița și 5 grade la Baia Mare. Potrivit ANM, a plouat și la Ploiești, acolo unde au fost 4 grade.

