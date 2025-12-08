În această dimineață, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene de ceață, iar județele vizate au fost Argeș. Harghita, Arad, Satu Mare și Suceava.
La solicitarea Gândul, Mihaela Iuteș meteorolog de serviciu al ANM, a transmis ultimele informații despre evoluția temperaturilor în cursul zilei de luni, 8 decembrie 2025.
„Astăzi, valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru prima decadă a lunii decembrie.
Temperaturile de azi se vor încadra între 4 și 10 grade, ușor mai ridicate în vestul Olteniei și sudul Banatului, unde cerul va fi mai degajat spre orele amiezii. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și 4 grade.
La primele ore ale dimineții și pe parcursul nopții, pe alocuri, va fi ceață, posibil asociată cu burniță.
În zona Capitalei, pe parcursul zilei de astăzi, un cer mai mult noros, vântul slab până la moderat. Maxima se va situa în jurul a 7 grade, iar cea minimă va fi de 2 – 3 grade și, de asemenea, pe parcursul nopții vor fi condiții de ceață”, a precizat, pentru Gândul, Mihaela Iuteș, meteorolog de serviciu al ANM.
Gândul prezintă și temperaturile care s-au înregistrat în această dimineață, la ora 07:00, potrivit informațiilor de pe site-ul ANM.
În nordul României au fost 0 grade la Bistrița și 5 grade la Baia Mare. Potrivit ANM, a plouat și la Ploiești, acolo unde au fost 4 grade.
