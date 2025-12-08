Prima pagină » Știri » La început de săptămână nu lipsesc ploile, ceața și burnița. ANM a transmis, pentru Gândul, unde vor fi cele mai scăzute temperaturi

La început de săptămână nu lipsesc ploile, ceața și burnița. ANM a transmis, pentru Gândul, unde vor fi cele mai scăzute temperaturi

Cristian Lisandru
08 dec. 2025, 10:46, Știri
La început de săptămână nu lipsesc ploile, ceața și burnița. ANM a transmis, pentru Gândul, unde vor fi cele mai scăzute temperaturi

În această dimineață, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene de ceață, iar județele vizate au fost Argeș. Harghita, Arad, Satu Mare și Suceava. 

La solicitarea Gândul, Mihaela Iuteș meteorolog de serviciu al ANM, a transmis ultimele informații despre evoluția temperaturilor în cursul zilei de luni, 8 decembrie 2025.

Astăzi, valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru prima decadă a lunii decembrie.

  • Cerul va fi variabil în zonele montane în extremitatea de sud-vest a țării, iar în rest va fi nebulozitate, în general persistentă.
  • Vor fi ploi slabe, izolat, în nord-vestul și centrul teritoriului, iar mai ales acum, în primele ore ale zilei, în regiunile sud-estice.
  • În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini mari, trecător vor fi posibile precipitații mixte, iar în ceea ce privește vântul, acesta va fi slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, dar și în zona de litoral.

Temperaturile de azi se vor încadra între 4 și 10 grade, ușor mai ridicate în vestul Olteniei și sudul Banatului, unde cerul va fi mai degajat spre orele amiezii. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și 4 grade.

La primele ore ale dimineții și pe parcursul nopții, pe alocuri, va fi ceață, posibil asociată cu burniță.

În zona Capitalei, pe parcursul zilei de astăzi, un cer mai mult noros, vântul slab până la moderat. Maxima se va situa în jurul a 7 grade, iar cea minimă va fi de 2 – 3 grade și, de asemenea, pe parcursul nopții vor fi condiții de ceață”, a precizat, pentru Gândul, Mihaela Iuteș, meteorolog de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură a dimineații

Gândul prezintă și temperaturile care s-au înregistrat în această dimineață, la ora 07:00, potrivit informațiilor de pe site-ul ANM.

  • Cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistrat la Iezer – minus 3 grade Celsius.
  • La polul opus, cea mai ridicată temperatură matinală a fost de 6 grade și s-a înregistrat în mai multe localități ale țării: Reșița. Timișoara, Oradea, Deva și Cluj-Napoca (acolo unde au fost și averse de ploaie)

Harta temperaturilor înregistrate în România la ra 07:00 | Sursa – ANM

  • La București, la aceeași oră, au fost 4 grade Celsius, aceeași temperatură fiind resimțită și la Craiova, Călărași, Brăila, Ploiești, Focșani și Târgu Mureș.
  • Au fost 5 grade la Sulina și la Constanța, 3 grade la Botoșani, Iași, Vaslui și Bacău.
  • La Suceava, în această dimineață, termometrele au arătat 1 grad Celsius, iar aerul a fost cețos.

În nordul României au fost 0 grade la Bistrița și 5 grade la Baia Mare. Potrivit ANM, a plouat și la Ploiești, acolo unde au fost 4 grade.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Cum este vremea în București în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Noi informații de la ANM
08:18, 07 Dec 2025
Cum este vremea în București în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Noi informații de la ANM
FLASH NEWS Mircea Dinescu îl corectează pe Nicușor Dan: „Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât anul viitor”
11:43, 06 Dec 2025
Mircea Dinescu îl corectează pe Nicușor Dan: „Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât anul viitor”
DEZVĂLUIRI Raport devastator al Curţii de Conturi despre barajele din România: „Nu au autorizație. Stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme”
09:38, 06 Dec 2025
Raport devastator al Curţii de Conturi despre barajele din România: „Nu au autorizație. Stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme”
FLASH NEWS Nou mesaj Ro Alert pentru locuitorii din Prahova. Apa livrată consumatorilor poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare
09:27, 06 Dec 2025
Nou mesaj Ro Alert pentru locuitorii din Prahova. Apa livrată consumatorilor poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare
FLASH NEWS Casa Poporului, „fabrica de legi” a României, moare răpusă de legile fizicii. Clădirea emblematică a Capitalei se năruie bucată cu bucată
17:08, 05 Dec 2025
Casa Poporului, „fabrica de legi” a României, moare răpusă de legile fizicii. Clădirea emblematică a Capitalei se năruie bucată cu bucată
FLASH NEWS Consultări româno-americane, în Germania: „Reprezentanții americani au reiterat sprijinul constant pentru dezvoltarea apărării României”
15:31, 05 Dec 2025
Consultări româno-americane, în Germania: „Reprezentanții americani au reiterat sprijinul constant pentru dezvoltarea apărării României”
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Digi24
George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea urnelor
Cancan.ro
Prima gafă de primar a lui Ciprian Ciucu! L-a atacat direct pe Nicușor Dan: 'Mi-a scăpat acest lucru'
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu
Cancan.ro
Ce avere și datorii are Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. A reușit să strângă și economii
Ce se întâmplă doctore
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
UE s-a răzgândit și nu mai interzice motoarele diesel. Dar impune anumite condiții
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
(P) iPhone 13: Exemplul că tehnologia nu trebuie schimbată cu fiecare generație
EXTERNE Orașul Sumî, din nordul Ucrainei, lovit de un „roi” de drone rusești. Cel puțin șapte persoane au fost rănite
10:46
Orașul Sumî, din nordul Ucrainei, lovit de un „roi” de drone rusești. Cel puțin șapte persoane au fost rănite
politica Vlad Popescu Piedone i-a făcut o invitație oficială lui Ciprian Ciucu: ”Te aşteptăm în Sectorul 5 să facem administraţie, nu politică”
10:37
Vlad Popescu Piedone i-a făcut o invitație oficială lui Ciprian Ciucu: ”Te aşteptăm în Sectorul 5 să facem administraţie, nu politică”
EXTERNE Sumă record pentru ceasul lui Francis Ford Coppola. Regizorul „Nașul“ a vândut mai multe piese unicat, după ce și-a investit averea într-un nou film
10:31
Sumă record pentru ceasul lui Francis Ford Coppola. Regizorul „Nașul“ a vândut mai multe piese unicat, după ce și-a investit averea într-un nou film
POLITICĂ Ilie Bolojan îl felicită pe Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”
10:15
Ilie Bolojan îl felicită pe Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”
EXTERNE PACEA din Ucraina, în impas. Zelenski se se va întâlni cu liderii europeni la Londra. Kremlinul laudă noua strategie favorabilă Rusiei a lui Trump
10:07
PACEA din Ucraina, în impas. Zelenski se se va întâlni cu liderii europeni la Londra. Kremlinul laudă noua strategie favorabilă Rusiei a lui Trump

Cele mai noi