Vizită în BĂTAIE DE JOC a lui Bolojan, la Broșteni. Nu a vorbit cu niciun localnic, nu a vizitat nicio casă. A fost plimbat în grabă de oficialități

După inundațiile devastatoare de la Broșteni, în care și-au pierdut viața trei oameni, nici premierul și nici președintele nu și-au făcut timp să treacă pentru a vedea cu ochii lor dezastrul și pentru a-i asculta pe oameni. Azi, după aproape o lună, în drumul său spre Republica Moldova, premierul Ilie Bolojan a făcut o scurtă oprire. În mare secret. Presa a fost ținută la distanță.

În pozele de pe Facebook publicate de Guvernul României se vede cum premierul este plimbat prin Broșteni de oficialități. Nicio vorba cu vreun localnic, nicio vizită în vreo casă lovită de inundații.

Nici din clipul postat pe canalul oficial de Youtube al Guvernului nu reiese prea mult. Câțiva pași grăbiți prin localitate, o plimbare cu o mașină de teren modificată și o ședință pe repede înainte la primărie. Și cam atât. La asta s-a rezumat vizită premierului în cea mai greu încercată zona a țării.

Premierul a ajuns în județele Neamț și Suceava pentru strângeri de mână cu șefii din județ, apoi s-a urcat în mașină și a plecat către Republica Moldova.

Executivul a transmis, ulterior vizitei premierului, un comunicat de presă cu mulțumiri.