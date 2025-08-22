Vizită în BĂTAIE DE JOC a lui Bolojan, la Broșteni. Nu a vorbit cu niciun localnic, nu a vizitat nicio casă. A fost plimbat în grabă de oficialități

După inundațiile devastatoare de la Broșteni, în care și-au pierdut viața trei oameni, nici premierul și nici președintele nu și-au făcut timp să treacă pentru a vedea cu ochii lor dezastrul și pentru a-i asculta pe oameni. Azi, după aproape o lună, în drumul său spre Republica Moldova, premierul Ilie Bolojan a făcut o scurtă oprire. În mare secret. Presa a fost ținută la distanță.
Nici din clipul postat pe canalul oficial de Youtube al Guvernului nu reiese prea mult. Câțiva pași grăbiți prin localitate, o plimbare cu o mașină de teren modificată și o ședință pe repede înainte la primărie. Și cam atât. La asta s-a rezumat vizită premierului în cea mai greu încercată zona a țării.
Premierul a ajuns în județele Neamț și Suceava pentru strângeri de mână cu șefii din județ, apoi s-a urcat în mașină și a plecat către Republica Moldova.
Executivul a transmis, ulterior vizitei premierului, un comunicat de presă cu mulțumiri.
„Mulțumesc tuturor celor care, în aceste săptămâni, au susținut și s-au implicat prin donații și sprijin efectiv în ajutorarea celor afectați. Un rol important l-au avut pompierii, care, zilnic, în număr de 300 din toate județele țării, au fost prezenți în zonele sinistrate, muncind cot la cot cu oamenii. Mulțumesc, de asemenea, tuturor organizațiilor neguvernamentale, bisericilor și autorităților locale care s-au implicat în sprijinirea oamenilor”, a transmis Bolojan.