Vor retrage SUA trupele din România? Ionuț Moșteanu spune că discută săptămânal cu partenerii americani

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, întrebat dacă SUA și-ar putea retrage trupele din țara noastră, a dezvăluit că există o cooperare foarte bună cu partenerul american.

Într-o emisiune la Antena 3CNN, Ionuț Moșteanu a declarat despre americani că sunt cel mai important partener al nostru.

„La rândul meu cred că în fiecare săptămână am discuții la un anumit nivel cu unii sau alții din partenerii americani, cred că aproape în fiecare săptămână de când sunt în această poziție, și asta voi face în continuare”, a spus ministrul Apărării.

Acesta a mai dezvăluit că: „Avem o cooperare foarte bună, o cooperare militară, generalii noștri, echipele statului și șeful statului Major al relației foarte bună și colaborează foarte strâns cu partenerii americani pe parte de intelligence, e o cooperare foarte bună cu partenerul american”.

Americanii ne vor livra zeci avioane de luptă F-35

Ionuț Moșteanu spune că avem contracte în derulare cu partenerul de la care am achiziționat cele mai multe echipamente militare de top. „Unele urmează să vină și iată ușor-ușor prin acest parteneriat vom deveni o forță în momentul în care vor fi 32 de F-35 aici vom fi o forță foarte respectată de foarte multă lume”, a mai spus Moșteanu.