Zi de doliu național: Curtea de Conturi transmite un mesaj de condoleanțe

11:36
Curtea de Conturi a României a transmis un mesaj de condoleanțe, joi, în zi de doliu național, ca urmare a trecerii la cele veșnice a fostului Președinte al României, Ion Iliescu.
„Domnul Ion Iliescu a deținut cea mai înaltă demnitate în stat, în două mandate. Prin activitatea sa, fostul Președinte a marcat parcursul post-decembrist al României”, arată Curtea de Conturi.
Reprezentanții Instituției adaugă că: „Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților și tuturor celor care i-au fost alături de-a lungul anilor. Dumnezeu să-l odihnească în pacea veșnică”.
foto: Mihai Pop/Gândul
