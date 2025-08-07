Zi de doliu național: Curtea de Conturi transmite un mesaj de condoleanțe

Curtea de Conturi a României a transmis un mesaj de condoleanțe, joi, în zi de doliu național, ca urmare a trecerii la cele veșnice a fostului Președinte al României, Ion Iliescu.

„Domnul Ion Iliescu a deținut cea mai înaltă demnitate în stat, în două mandate. Prin activitatea sa, fostul Președinte a marcat parcursul post-decembrist al României”, arată Curtea de Conturi.

Reprezentanții Instituției adaugă că: „Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților și tuturor celor care i-au fost alături de-a lungul anilor. Dumnezeu să-l odihnească în pacea veșnică”.

foto: Mihai Pop/Gândul

