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Romanian Open Championship, prezentat de DP World 2026: un format care vorbește despre golf dincolo de scor

Romanian Open Championship, prezentat de DP World 2026: un format care vorbește despre golf dincolo de scor
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În perioada 10- 12 septembrie, Romanian Open Championship prezentat de DP World revine pentru cea de-a treia ediție și aduce împreună profesioniști și amatori într-un format care vorbește despre golf dincolo de scor: competiție, precizie, strategie și comunitate construită în jurul acestui sport.

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Sunt premii în valoare totală de 100.000 de euro, ROC 2026 se va desfășura pe două dintre terenurile importante ale golfului românesc, și anume, Bucharest Golf Club și National Golf & Country Club.

Este cea de-a treia ediție a evenimentului. Turneul aduce la start 20 de jucători profesioniști și 60 deamatori, reuniți în 20 de echipe formate din câte un profesionist și trei amatori.

”Este un format care schimbă dinamica obișnuită a unei competiții. Profesionistul și amatorul împart același fairway, citesc aceleași green-uri și trăiesc aceeași presiune a loviturii care poate schimba o rundă. Faptul că avem anul acesta 20 de profesioniști și 60 de amatori, un fond de premiere de 100.000 de euro arată evoluția evenimentului și interesul tot mai mare pentru golf în România.” Vladi Marinov, PGA Professional și Rules Official al turneului.

„Ne dorim ca Romanian Open Championship să fie un eveniment în care performanța sportivă și experiența participanților să fie la același nivel. Experiența ROC 2026 este construită și alături de o comunitate de branduri care se întâlnesc, timp de trei zile, în jurul jocului și al universului său.” Cristina Petrovici, Director Turneu – Romanian Open Championship prezentat de DP World

Printre profesioniștii confirmați este și James Kingston, de două ori câștigător în DP World Tour și de patru ori câștigător în Legends Tour. Kingston a câștigat în 2025 OFX Irish Legends și în 2024 a câștigat prima ediție a Romanian Open Championship.

Totodată, componenta feminină a turneului aduce la București jucătoare cu experiență internațională și rezultate importante în Ladies European Tour, printre care Kristýna Napoleaová, Camilla Lennarth, Alexandra Swayne, Louise Rydqvist, Whitney Hillier și Ana Dawson.

Lista completă a jucătorilor o găsiți pe am.golf, platforma oficială a tuturor competițiilor de golf din regiune.

Romanian Open Championship 2026
10–12 septembrie 2026
Bucharest Golf Club & National Golf & Country Club
20 profesioniști · 60 amatori · 20 echipe
Fond total de premiere: 100.000 €

Prima zi de joc, 10 septembrie, este rezervată Romanian Open Championship Pro-Am și se desfășoară la Bucharest Golf Club. Jucătorii intră pe teren la ora 11:30, într-un shotgun start, pentru o rundă de aproximativ patru-cinci ore. Ziua se încheie cu prânzul și ceremonia de premiere a Pro-Am-ului.

Vineri, competiția se mută la National Golf & Country Club, acolo unde începe prima rundă a Romanian Open Championship.

Apoi, sâmbătă dimineață, de la ora 09:00, jucătorii revin pe teren pentru runda decisivă. La capătul acestei runde vor fi desemnați câștigătorii ediției 2026, iar ceremonia de premiere este programată în aceeași după-amiază.

De precizat este că, unul dintre momentele care pot schimba instantaneu atmosfera unei zile de turneu rămâne Hole-in-One Challenge.

Joi, pe parcursul numărul 7 de la Bucharest Golf Club, competiția Hole-in-One va avea ca premiu, un ceas oferit de EraVault. Vineri, provocarea continuă pe parcursul numărul 7 de la National Golf & Country Club, cu o mașină premiu oferită de AUTOKLASS.

Însă ROC nu se termină odată ce mingea intră în cupă. Turneul a fost construit în jurul experienței participanților și partenerilor ce împărtășesc aceeași plăcere a jocului, precum și un anumit mod de a privi timpul: fără grabă, cu atenție la detalii și cu respect pentru performanță.

”Un turneu se construiește pe teren, dar identitatea lui se formează și dincolo de fairway. Pentru ediția 2026, am început colaborarea cu Black Sheep care va semna strategia de imagine a turneului, comunicarea și promovarea Romanian Open Championship.” Cristina Petrovici, Director Turneu.

”Vom construi o voce care își propune să ducă mai aproape de public nu doar competiția, ci și cultura care există în jurul golfului: respect pentru joc, performanță, precizie și apartenența la o comunitate.” Andreea Preda, Purpose Driven Communicator în cadrul Black Sheep.

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