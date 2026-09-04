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Nava S Line care a lovit pontoanele din Tulcea, blocată în port de Tribunal

Nava S Line care a lovit pontoanele din Tulcea, blocată în port de Tribunal
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Nava „S Line”, care la începutul săptămânii a lovit pontoane și ambarcațiuni pe faleza din Tulcea, nu mai poate pleca din port. Tribunalul Constanța a dispus joi, 3 septembrie, reținerea vasului și interzicerea provizorie a plecării acestuia, până când instanța va decide ce se întâmplă cu cererea de sechestru formulată separat. Decizia a fost luată la solicitarea a două firme din județul Tulcea, GCL Madona Travel SRL și Radeș Smart Tour SRL.

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Două bărci s-au scufundat după impact

„S Line” a ajuns în centrul atenției luni, 31 august, după incidentul produs în Cotul Tulcea. Potrivit datelor transmise de Autoritatea Navală Română, vasul naviga în amonte, spre Ismail, când, în jurul orei 17.10, a suferit o defecțiune tehnică, a deviat din traseu și a intrat în zona instalațiilor portuare și a ambarcațiunilor acostate.

Au fost avariate două pontoane și șapte ambarcațiuni au fost lovite. Două bărci mici s-au scufundat iar alte cinci au fost avariate la corp și suprastructură. Din fericire, nu au existat victime, iar șenalul navigabil nu a fost blocat.

Nava are 146,8 metri lungime, a fost construită în 2022, are un tonaj brut de 10.868 GT și o capacitate deadweight de 17.818 tone. Navighează sub pavilion Panama, potrivit oradetulcea.ro.

Decizia Tribunalului Constanța, executorie

Pe rolul instanțelor sunt două dosare diferite, în legătură cu acest incident.

În primul, cu numărul 5447/118/2026, Tribunalul Constanța a hotărât că „S Line”, IMO 1080978, sub pavilion Panama, nu poate părăsi Portul Tulcea.

Al doilea dosar, 5429/118/2026, privește instituirea unui sechestru asigurător asupra navei. Primul termen a fost stabilit pentru 16 septembrie, ora 13.00. Până când acest proces va fi soluționat definitiv, vasul rămâne pe loc.

Reținerea nu înseamnă că nava a fost confiscată. Este o măsură provizorie, folosită în astfel de litigii pentru ca vasul să nu plece din jurisdicție înainte ca instanța să lămurească problema sechestrului și eventualele pretenții formulate în cauză.

Portalul instanțelor conține și o neconcordanță care merită remarcată, menționează aceeași sursă. În datele generale ale dosarelor apare ca pârâtă Green Line Shipping Ltd Turcia, în timp ce în soluția pronunțată joi instanța indică Storm Shipping & Trading Ltd Turcia. Surse maritime internaționale indică Storm Shipping & Trading Ltd drept proprietarul înregistrat al navei.

Hotărârea Tribunalului Constanța este executorie, ceea ce înseamnă că nava trebuie să rămână în Portul Tulcea chiar dacă decizia va fi atacată. Apelul poate fi făcut în termen de cinci zile de la comunicare.

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