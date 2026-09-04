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Petrișor Peiu explică de ce nu scade prețul motorinei

Petrișor Peiu explică de ce nu scade prețul motorinei
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Prețul motorinei a depășit pragul de 10 lei pe litru, iar senatorul Petrișor Peiu critică măsurile adoptate de coaliția de guvernare pentru reducerea impactului creșterii prețurilor la pompă.

Politicianul susține că mecanismul dinamic al accizei nu poate produce efectul așteptat și propune, în schimb, modificarea cotei de TVA în funcție de prețul carburanților. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Petrișor Peiu a lansat un atac dur la adresa Guvernului, în contextul scumpirii motorinei.

”Probabil ca aerul rarefiat din palatul Victoria nu te lasă să înțelegi lucruri simple. Iată că prețul la pompă al motorinei depășește 10 lei/ litru, în pofida legii promovata de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR și care prevede un sistem dinamic al accizei. De ce nu poate funcționa propunerea otravită a guvernului? Pentru ca acciza în UE are un nivel minim sub care nu poate scădea”, a scris Petrișor Peiu pe pagina sa de Facebook.

Petrișor Peiu: ”Nu trebuie afectat venitul statului provenit din TVA”

În locul ajustării accizei, Peiu propune un sistem dinamic de calcul al cotei de TVA, astfel încât statul să nu piardă veniturile nominale pe care le încasează în prezent din această taxă. Politicianul pornește de la un exemplu în care prețul unui litru de carburant era de 7,5 lei, iar TVA-ul încasat de stat era de aproximativ 1,3 lei.

”Ce am propus noi? Un sistem dinamic de calcul al cotei de TVA. Astfel încât, plecând de la ideea că, atunci când prețul produsului era 7,5 lei pe litru, TVA încasat stat era 1,3. Plec de la ideea că nu trebuie afectat venitul statului provenit din TVA și menținem în cuantum nominal acest venit. Și atunci, la prețul de 10,5 lei de litru, în loc să am o cotă de TVA de 21% cu o încasare de 1,82 lei, noi propunem să avem o cotă de TVA de 15%, rămânând aceeași încasare, 1,3 lei pentru bugetul statului, dar diminuând sensibil costul la pompă. Pe același raționament de alocare dinamică, la prețul de 13 lei pe litru, care se va atinge sau nu, cota de TVA ar fi de 12%, iar la 15 lei pe litru, o cotă de TVA de 11%”, a mai pus politicianul.

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