Ucraina își extinde rutele de combustibil prin România. Kievul anunță noi acorduri pentru transport pe cale ferată și pe Dunăre

Ucraina și România au convenit extinderea capacității rutelor feroviare și fluviale folosite pentru aprovizionarea cu combustibil. Kievul caută alternative logistice sigure, în timp ce atacurile rusești continuă să amenințe infrastructura din sudul țării.

România capătă un rol tot mai important în aprovizionarea Ucrainei cu combustibil. Kievul anunță acorduri concrete pentru extinderea capacității de transport pe calea ferată și pe rutele fluviale care traversează România, în încercarea de a construi alternative logistice mai rezistente la atacurile rusești, potrivit Usm.media.

Înțelegerile privind noile capacități logistice au fost obținute în urma recentei întâlniri dintre președinții Volodimir Zelenski și Nicușor Dan, potrivit ministrului ucrainean al Energiei.

Kievul acordă o atenție specială traseelor care trec prin România.

„Am ajuns la acorduri concrete privind extinderea capacității logistice a rutelor feroviare și fluviale prin România. Lucrăm la nivelul guvernelor pentru implementarea lor”, a declarat Denys Shmyhal, ministrul ucrainean al Energiei.

Shmyhal susține că piața ucraineană a carburanților rămâne „controlată și echilibrată”, iar resursele disponibile sunt suficiente pentru acoperirea necesarului curent.

Guvernul de la Kiev încearcă însă să se pregătească pentru situația în care noi atacuri rusești ar afecta infrastructura energetică sau actualele coridoare de aprovizionare.

În paralel cu diversificarea rutelor de transport, Ucraina a lansat un proiect-pilot pentru depozitarea subterană a combustibilului. Planul presupune dezvoltarea unei rețele de spații protejate în care produsele petroliere să poată fi păstrate în condiții mai sigure și creșterea rezervelor disponibile.

O prioritate este motorina necesară forțelor de apărare și funcționării infrastructurii critice, două domenii în care întreruperea aprovizionării ar putea avea consecințe imediate.

Dunărea și România devin tot mai importante pentru logistica Ucrainei

Importanța rutelor alternative a crescut pe măsură ce Rusia a continuat atacurile asupra infrastructurii portuare, energetice și de transport din sudul Ucrainei.

Regiunea Odesa a fost atacată din nou marți. Loviturile au avariat infrastructura de export și punctul de trecere Orlivka, aflat pe malul ucrainean al Dunării, în apropierea frontierei cu România și vizavi de Isaccea.

În urma atacului, circulația prin punctul de trecere cu bacul Orlivka-Isaccea a fost suspendată temporar.

Atacurile repetate asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră au obligat Kievul să redistribuie o parte dintre fluxurile logistice către porturile dunărene și căile ferate de la frontiera vestică.

În acest sistem, porturile ucrainene Reni și Izmail, situate foarte aproape de România, au devenit noduri logistice importante. Coridoarele respective nu sunt utilizate doar pentru exporturile ucrainene. Ele permit și intrarea în țară a unor produse esențiale, inclusiv combustibil.

Presiunea asupra infrastructurii dunărene a devenit evidentă la sfârșitul lunii august, când aproximativ 80 de nave așteptau să intre pe Dunăre către porturile ucrainene, iar transporturile de combustibil se aflau printre cele tratate cu prioritate.

Extinderea capacității feroviare și fluviale prin România ar putea oferi astfel Kievului o plasă suplimentară de siguranță în cazul în care alte coridoare sunt temporar blocate sau afectate de atacuri.

România și Ucraina își extind cooperarea energetică

Noile acorduri logistice fac parte dintr-o cooperare energetică mai amplă între București și Kiev.

România și Ucraina au convenit încă din martie aprofundarea colaborării în acest domeniu. În timpul vizitei lui Volodimir Zelenski la București, cei doi președinți au semnat inclusiv un acord-cadru privind cooperarea energetică.

Înțelegerea vizează dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere și îmbunătățirea capacităților de transport dintre cele două țări. Printre proiectele discutate se numără și dezvoltarea unei linii electrice între Cernăuți și Suceava, care ar consolida interconectarea sistemelor energetice.

Un alt domeniu de cooperare îl reprezintă posibilitatea ca România să utilizeze capacitățile uriașe de depozitare subterană a gazelor naturale ale Ucrainei.