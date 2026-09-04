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Aproape 7,5 milioane de turiști au ajuns în România în primele șapte luni din 2026. Germania, Italia și SUA sunt principalele piețe externe

Aproape 7,5 milioane de turiști au ajuns în România în primele șapte luni din 2026. Germania, Italia și SUA sunt principalele piețe externe
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România a înregistrat aproape 7,5 milioane de sosiri în structurile de primire turistică în primele șapte luni ale anului 2026. Datele Institutului Național de Statistică arată însă o scădere cu 1,6% față de aceeași perioadă din 2025. În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, unitățile de cazare din România, inclusiv apartamentele și camerele de închiriat, au raportat 7,487 milioane de sosiri, scrie G4Media.

Turiștii români au reprezentat 79,9% din total, în timp ce vizitatorii străini au avut o pondere de 20,1%. Numărul înnoptărilor a fost, de asemenea, mai mic față de anul trecut. În primele șapte luni din 2026 au fost înregistrate 15,543 milioane de înnoptări, cu 3,1% sub nivelul din aceeași perioadă a anului 2025. Durata medie a șederii a fost de 2,1 zile, atât pentru turiștii români, cât și pentru cei străini.

Iulie a adus o creștere a numărului de turiști

Datele pentru luna iulie indică o evoluție mai bună față de prima parte a anului. În această lună au fost înregistrate aproximativ 1,9 milioane de sosiri, cu 6,2% mai multe decât în iulie 2025. Numărul înnoptărilor a ajuns la 4,7 milioane, ceea ce reprezintă o creștere de 6,1% față de aceeași lună a anului trecut.

În ciuda avansului din iulie, bilanțul pentru primele șapte luni rămâne negativ, pe fondul scăderilor acumulate în lunile anterioare.

Germanii, italienii și americanii, cei mai numeroși turiști străini

Germania ocupă primul loc în clasamentul țărilor de origine pentru turiștii străini care au ales România în primele șapte luni ale anului. Unitățile de cazare au raportat 145.800 de sosiri ale turiștilor germani.

Italia se află pe locul al doilea, cu 123.400 de sosiri, iar Statele Unite ale Americii ocupă poziția a treia, cu 101.300 de turiști. Cei mai mulți vizitatori străini au provenit din Europa, Asia și America de Nord.

Bucureștiul, Constanța și Brașovul, principalele destinații

Municipiul București a atras cel mai mare număr de turiști în primele șapte luni din 2026, cu aproximativ 1,09 milioane de sosiri. Constanța s-a clasat pe locul al doilea, cu 1,028 milioane de sosiri, iar Brașovul a ocupat poziția a treia, cu aproximativ 724.000 de turiști.

În ceea ce privește numărul de înnoptări, Constanța a fost pe primul loc, cu 3,1 milioane. Bucureștiul a înregistrat 2,24 milioane de înnoptări, iar Brașovul 1,37 milioane. Gradul de ocupare netă a locurilor de cazare a fost de 26% în perioada ianuarie – iulie 2026. Indicatorul a scăzut cu 2,3 puncte procentuale față de aceeași perioadă din 2025.

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