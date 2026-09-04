Giorgia Meloni intră în istorie cu cel mai longeviv guvern din Italia din perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial. Cu cât l-a depășit pe Silvio Berlusconi

Guvernul de dreapta condus de prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a devenit vineri cel mai longeviv guvern al țării din perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial. Prima femeie prim-ministru a Italiei se află la putere de 1413 zile cu același guvern, depășind astfel recordul de 1412 zile stabilit de Silvio Berlusconi în timpul celui de-al doilea mandat al său.

În timpul celui de-al doilea mandat de prim-ministru, între anii 2001 și 2005, Berlusconi a condus, timp de 1 412 zile consecutive, cel mai longeviv guvern al Italiei din perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial. Berlusconi deține în continuare recordul pentru cea mai lungă perioadă cumulată în funcția de prim-ministru, cu nouă ani la putere, deși în cadrul unor guverne diferite.

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Astfel, ea mai are mult de parcurs pentru a rivaliza cu totalul de 3.340 de zile la conducere al lui Berlusconi, în toate mandatele sale.

Ce anunță Meloni

„Astăzi, guvernul nostru devine cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene. Este un fapt pe care îl primesc cu recunoștință și cu un puternic simț al responsabilității. (…) În acești ani am depus eforturi pentru a crește ocuparea forței de muncă, a reduce șomajul, a sprijini familiile și întreprinderile, a consolida securitatea, a gestiona cu seriozitate finanțele publice și a reda Italiei influența și credibilitatea pe scena internațională. Rezultatele sunt vizibile, dar suntem conștienți că mai sunt încă multe de făcut. Această stabilitate nu se datorează unei singure persoane. Este rezultatul unei coaliții unite, care guvernează de patru ani cu o viziune comună și care a ales să rămână unită nu împotriva cuiva, ci pentru a realiza un proiect pentru Italia. Nu cred că este o coincidență faptul că, începând de astăzi, cele trei guverne cu cea mai lungă durată din istoria republicii sunt toate guverne de centru-dreapta. Stabilitatea se construiește atunci când o alianță împărtășește valori, obiective și o viziune asupra națiunii, nu atunci când singurul motiv pentru a rămâne împreună este acela de a-i împiedica pe ceilalți să guverneze. (…) Dar, mai presus de toate, această stabilitate există datorită italienilor care ne-au acordat încrederea lor în 2022. O încredere pe care nu am considerat-o niciodată un cec în alb și pe care nu o vom lua niciodată ca pe ceva de la sine înțeles. Anul viitor ne vom prezenta din nou în fața cetățenilor cu ceea ce am realizat, cu ceea ce mai rămâne de făcut și cu viziunea noastră asupra viitorului. Și, încă o dată, ei vor fi cei care vor decide dacă merităm să continuăm acest drum. Între timp, munca continuă. (…) Mergem înainte, cu picioarele pe pământ și privirea îndreptată spre viitor.“, a scris Giorgia Meloni pe rețelele de socializare.

O curbă dificilă înaintea alegerilor din 2027

În Italia, unde s-au succedat aproape 70 de guverne de la înființarea Republicii Italiene, acum 80 de ani, analiștii sunt de părere că acest record îi va consolida imaginea prim-ministrului Meloni înaintea alegerilor generale prevăzute pentru 2027.

Deși faptul că partidul Fratelli d’Italia ocupă primul loc în sondajele de opinie publică, sugerează că Meloni ar putea repeta victoria din 2022, experții avertizează că drumul către urne va fi anevoios.

Lorenzo Pregliasco, de la compania de cercetare YouTrend, a afirmat că evoluțiile recente au complicat procesul de realegere, precizând că înfrângerea suferită de Meloni în cadrul referendumului privind reforma sistemului judiciar din acest an a demonstrat electoratului că „este posibilă o majoritate alternativă”.

Opoziția susține că guvernul, care deține o majoritate zdrobitoare în parlament, nu a reușit să rezolve problemele structurale care împiedică dezvoltarea Italiei.

În timp ce se preconizează că economia Italiei va înregistra o creștere modestă de 0,6% în 2026, nu se observă o evoluție semnificativă a salariilor reale încă de la începutul anilor 1990. Deși rata șomajului a scăzut în ultimii patru ani de la 7% la aproximativ 5%, ponderea populației apte de muncă care nu își caută un loc de muncă rămâne ridicată.

Susținătorii guvernului Meloni susțin, însă, că acesta a redus impozitele, a asigurat disciplina fiscală într-o țară cu o datorie publică ridicată și a consolidat poziția Italiei pe scena mondială.

Marco Osnato, deputat din partidul „Frații Italiei” (FdI) al lui Meloni, a declarat: „În ceea ce privește politica externă, Italia nu a avut niciodată o poziție atât de centrală, în special în Europa”.

Potrivit Politico, la aproape patru ani de la preluarea mandatului, Meloni se impune față de partenerii săi de coaliție fără un contracandidat evident în dreapta.

Italo Bocchino, fost parlamentar conservator și susținător proeminent al lui Meloni, a prezis că era acesteia „va dura 30 de ani” – chiar dacă unii dintre acești ani sunt în opoziție.

Atractivitatea ei, a argumentat el, constă în autenticitatea sa nefiltrată: se plânge în dialect de tocurile înalte și de nevoia de a merge la toaletă la summiturile și conferințele de presă internaționale, își îmbrățișează porecla de „soție de pește” și este cunoscută pentru rotirea ochilor care trădează ceea ce gândește.

„Este sinceră, este transparentă ca sticla”, a spus el. Imaginea ei de femeie blondă și minionă, a susținut Bocchino, a făcut ca o lideră din dreapta post-fascistă a Italiei să pară mai puțin amenințătoare pentru alegătorii precauți.

Mai credibilă decât Silvio Berlusconi

Pe scena internațională, Meloni și-a câștigat o credibilitate mult mai mare decât predecesorul ei, Berlusconi, mai arată jurnaliștii Politico.

În timp ce Berlusconi și-a cultivat aliați din întreg spectrul politic, de la Vladimir Putin din Rusia până la Tony Blair din Marea Britanie, gafele sale, petrecerile „Bunga Bunga” și scandalurile sexuale l-au transformat adesea într-un obiect de batjocură în străinătate. Meloni este considerată o persoană pragmatică la summiturile europene și a construit relații solide cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu cancelarul german, Friedrich Merz.

Cu un discurs direct și fără ocolișuri și o hotărâre care a stârnit deopotrivă critici aprinse și admirație, Giorgia Meloni a reușit să câștige de partea ei nu doar poporul italian, ci și liderii mondiali. De la foștii premieri britanici Rishi Sunak și Keir Starmer, la Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și chiar regele Charles, fiecare lider european pare dornic măcar să se fotografieze cu Giorgia Meloni.

Cel care și-a arătat admirația fără nicio reținere a fost, însă, premierul Albaniei. La summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Tirana, în luna mai 2025, Edi Rama a îngenuncheat în fața Giorgiei Meloni, chiar în fața jurnaliștilor.

Berlusconi, în schimb, a avut o relație tumultoasă cu Angela Merkel, pe atunci cancelară germană.

Meloni a reușit, de asemenea, să apropie UE de pozițiile pe care le-a susținut în ceea ce privește migrația, acordurile comerciale, industria și politica de mediu. Analiștii susțin că cei patru ani de stabilitate politică sub conducerea sa au contribuit la creșterea influenței Italiei pe scena internațională.

Cel mai tânăr ministru din istoria Italiei unite

Giorgia Meloni a făcut istorie pe 22 octombrie 2022, când a devenit prima femeie premier a Italiei. Nu mulți își puneau încrederea în ea pe atunci. Lidera partidului de extremă dreapta Fratelli d’Italia se declarase o fostă „admiratoare“ a dictatorului Benito Mussolini și venea din Guvernul premierului Silvio Berlusconi.

La doar 15 ani, Giorgia Meloni s-a alăturat grupării neofasciste Mișcarea Socială Italiană (Movimento Sociale Italiano, sau MSI, n.r.), un partid politic, fondat încă din 1946, de un grup de foști soldați fasciști pentru a continua ideile lui Benito Mussolini.

În 1996, la vârsta de 19 ani, a ajuns să conducă o associative de liceeni, Azione Studentesca, a cărei emblemă este Crucea Celtică. Tot atunci a declarat unei televiziuni franceze că „Mussolini a fost un politician bun, pentru faptul că tot ceea ce a făcut, a făcut pentru Italia.”

În 1998 a fost aleasă consilieră în provincia Roma, iar în 2004 a condus organizația de tineret a Alianței Naționale.

În 2006 a devenit deputată şi vicepreşedintă a Camerei Deputaţilor, iar doi ani mai târziu a fost numită ministru pentru tineret în guvernul lui Silvio Berlusconi. Meloni avea 31 de ani când a devenit cel mai tânăr ministru din istoria Italiei unite, iar legăturile sale cu Silvio Berlusconi sunt de altfel binecunoscute. Ea a deținut portofoliul care ocupa de problemele tinerilor (ministero della Gioventù, n.r.) în cabinetul Berlusconi, între mai 2008 și noiembrie 2011. În 2012, a fondat împreună cu alţi disidenţi ai Guvernului Berlusconi, partidul Fratelli d’Italia, cunoscut pentru discursul său eurosceptic și naționalist.

„În dreapta, a fi femeie nu a fost niciodată o barieră în atingerea celor mai înalte roluri. De fapt, dreapta din Italia a fost cea care a ajutat cel mai mare număr de femei să se impună și să obțină poziții proeminente.“, a scis Meloni în cartea sa „Eu sunt Giorgia: Rădăcinile mele, principiile mele“.

În ciuda trecutului său, Giorgia Meloni a avut grijă să se distanțeze de orice similitudini cu mișcarea fascistă în perspectiva alegerilor pe care le-a câștigat în 2022, transmițându-le membrilor partidului prin mai multe note interne, spre exemplu, să nu mai facă „salutul roman”, care amintește foarte mult de celebrul salut nazist.