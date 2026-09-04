Ministerul Agriculturii are nevoie de cel puțin un miliard de lei pentru plata subvențiilor și a ajutoarelor destinate fermierilor. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, spune că fondurile trebuie asigurate printr-o rectificare bugetară. Potrivit ministrului, mai multe măsuri de sprijin au deja baza legală necesară, atât la nivel european, cât și la nivel național. Pentru ca plățile să poată ajunge la beneficiari, este însă nevoie și de fondurile aferente, potrivit Agro TV.

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Amânarea rectificării bugetare va duce la întârzierea plăților către fermieri

Tanczos Barna consideră că rectificarea bugetară trebuie aprobată cel târziu până la 1 noiembrie. În caz contrar, unele dintre formele de sprijin promise fermierilor ar putea avea întârzieri. „Avem nevoie de cel puțin un miliard de lei urgent pentru a plăti subvențiile de care au nevoie fermierii”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii într-un interviu acordat pentru Euronews Romania.

Printre sumele care trebuie achitate se află și sprijinul destinat agricultorilor afectați de seceta de anul trecut. Tanczos Barna a precizat că banii promiși pentru compensarea acestor pierderi nu au fost achitați până în prezent. Ministerul Agriculturii trebuie, astfel, să obțină rapid fondurile necesare pentru plata măsurilor de sprijin aprobate pentru sectorul agricol.