Europarlamentarul PSD Victor Negrescu îi răspunde fostului lider USR Dan Barna, după criticile lansate de acesta, și susține că disputele politice interne nu ar trebui să afecteze interesele României la nivel european. Negrescu îl acuză pe Barna de „ipocrizie” în raport cu extremismul și afirmă că USR ar fi susținut demersuri care puteau afecta România și fondurile europene.

Negrescu: Barna a girat AUR și a susținut o rezoluție critică la adresa României

Primul reproș vizează relația fostului lider USR cu AUR. Negrescu susține că, în perioada în care Dan Barna conducea USR, acesta a depus, împreună cu AUR, o moțiune împotriva Guvernului PNL-USR. Negrescu îl acuză, de asemenea, pe Barna că, în calitate de șef al delegației USR în grupul Renew, ar fi susținut o rezoluție critică la adresa României.

”Dan Barna, în calitate de președinte al USR, a depus o moțiune împreună cu AUR împotriva guvernului PNL-USR. A fost pentru prima dată când s-a încălcat cordonul sanitar împotriva extremismului. Acesta este un fapt. Dan Barna este cel care a girat AUR, iar acest lucru merită reamintit atunci când vorbește ipocrit despre delimitarea față de extremism și apropierea de Putin.

Dan Barna, ca șef al delegației USR în Renew, a susținut demersul pentru o rezoluție critică la adresa României. Noi ne-am opus politizării unei dezbateri europene care risca să transforme disputele interne într-un nou atac la adresa țării noastre.

De altfel, dezbaterea democratică din grupul de lucru a avut loc fără sincope. A fost blocată doar rezoluția împotriva țării noastre, propusă de USR-Renew. Dan Barna face parte din conducerea politică a unui partid care și-a schimbat succesiv liderii și direcțiile politice.

De aceea, cred că ar fi mai util să discutăm despre argumente și consecvență decât despre persoane. Probabil că peste câteva luni vor uita și de Dominic Fritz.”, a scris Barna.

Critici privind schimbarea direcției USR și PNRR

Europarlamentarul PSD readuce în discuție și perioada în care Barna se afla la conducerea USR, susținând că acesta a fost unul dintre liderii formațiunii în momentul în care Guvernul PNL-USR a fost înlăturat. Negrescu afirmă că acel guvern negociase și redactase PNRR, inclusiv angajamentele privind integritatea care se află în centrul disputelor actuale. „Atunci cereau reguli mai dure, acum le resping”, susține social-democratul.

”Dan Barna a fost unul dintre liderii USR în momentul în care a fost înlăturat guvernul PNL-USR care negociase și redactase PNRR, inclusiv angajamentele privind integritatea despre care discutăm astăzi. Atunci cereau reguli mai dure, acum le resping.

Dan Barna este supărat că, spre deosebire de el, eu chiar combat cu consecvență argumentele extremiștilor. Mai mult, minte că sunt membru în Comisia LIBE. Nu sunt. Și nu voi folosi nici limbajul său agresiv.

6. Renew, familia politică europeană din care face parte USR, s-a implicat în demersurile adresate Comisiei Europene privind jalonul de care depind sute de milioane de euro pentru România. În locul atacurilor personale, așteptăm în continuare explicații clare despre aceste demersuri politicianiste”, scrie Negrescu.

În finalul mesajului, Victor Negrescu afirmă că disputele politice pot fi purtate ferm, însă acestea nu ar trebui să se transforme în acțiuni care afectează România la Bruxelles.

”Dincolo de acest drept la replică, mesajul meu rămâne același: putem avea opinii politice diferite și ne putem contrazice oricât de ferm. Dar la Bruxelles avem responsabilitatea să nu transformăm disputele interne în acțiuni care pot afecta România sau fondurile europene destinate românilor.