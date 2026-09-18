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Alertă lângă Chișinău: O bubuitură puternică s-a auzit, în zori, în satul Colonița. Ce anunță Poliția din Republica Moldova

Melania Agiu
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O bubuitură puternică i-a trezit, în noaptea de joi spre vineri, pe locuitorii unei comune de lângă Chișinău. Poliția Republicii Moldova anunță că a recepționat mai multe apeluri de la cetățeni speriați pentru că au auzit o explozie în zona de sud-vest a satului Colonița, spre direcția Tohatin.

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„În această dimineață, în jurul orei 04:20, prin intermediul Serviciului 112, Poliția a recepționat mai multe apeluri de la cetățeni care au comunicat despre auzirea unei bubuituri puternice în zona de sud-vest a satului Colonița, spre direcția Tohatin. Polițiștii s-au deplasat imediat în zonele indicate și au efectuat verificări în localitățile Colonița și Humulești. Până la această etapă, nu au fost depistate obiecte, urme de explozie sau alte pericole pentru populație.“, arată Poliția Moldovei într-un comunicat.

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Totodată, au fost dispuse verificări suplimentare și în localitățile Dolinnoe și Maximovca.

Poliția a recomandat cetățenilor ca, în cazul în care observă obiecte sau alte elemente suspecte, să nu se apropie și să nu le atingă, ci să se îndepărteze și să sesizeze imediat Poliția la numărul 112.

„Poliția continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Informația este preliminară.“, se mai arată în comunicatul autorităților din Republica Moldova.

Un reprezentant al Ministerului Apărării de la Chișinău, Marin Butuc, a transmis pentru publicația pentru NewsMaker că autoritățile nu au constatat noi survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova, iar incidentul cu bubuitura puternică este în proces de clarificare.

„Survolări neautorizate nu au fost constatate în ultimele 24 de ore, cu excepția la ceea ce am comunicat noi ieri dimineață, la ora 8. În ceea ce privește cauza acestui incident pe perioadă nocturnă, el se află în proces de clarificare”, a declarat Marin Butuc.

Întrebat dacă spațiul aerian ar fi putut fi survolat fără ca acest lucru să fie detectat de sisteme, reprezentantul Ministerului Apărării a declarat: „Noi nu putem vorbi în termeni de probabilitate în cazul dat. Trebuie să vorbim exact în baza datelor pe care le deținem. (…) Din ceea ce am comunicat, survolări neautorizate nu au fost constatate, dar urmează să vedem care a fost cauza și ulterior să vedem dacă ține nemijlocit de competența instituției militare. Poate e un alt motiv al bubuiturii și nicidecum ceea ce presupun alții”.

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