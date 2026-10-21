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Elena Udrea spune că retrăiește perioada în care era vizată de dosare penale, atunci când vede ce se întâmplă în cazul Călin Georgescu: ”Este mult să bagi un om în pușcărie pentru astfel de acuzații”

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Invitată în platoul emisiunii ”Subiectul Zilei”, Elena Udrea a vorbit despre situația lui Călin Georgescu, ajuns la al patrulea dosar penal. Udrea afirmă că situația lui Călin Georgescu îi amintește de perioada în care se confrunta cu mai multe dosare penale și acuzații. Fostul ministru al Turismului critică măsura arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale și consideră că un control judiciar ar fi fost suficient pentru a preveni o eventuală plecare a acestuia din țară.

Udrea: ”Parcă revăd exact perioada aceea”

Când văd ce se întâmplă în cazul Georgescu, retrăiesc ce am pățit acum 11 ani cand curgeau dosare peste dosare si acuzatii peste acuzatii la adresa mea. Parcă revăd exact perioada aceea”, a transmis Elena Udrea, la emisiunea ”Subiectul Zilei”.

Aceasta a precizat că nu cunoaște dosarul principal în care Călin Georgescu a fost arestat, însă a pus sub semnul întrebării necesitatea unei măsuri preventive privative de libertate în cazul acuzațiilor de înșelăciune.

„Nu cunosc dosarul principal in care este arestat, însă, ca jurist și ca om care a trecut de atatea ori prin experienta aresatrii a puscariei si a arestului central, întrebarea mea este: de ce la o fapta de inselaciune care conform legii, urmarirea penala inceteaza si actiunea penala se retrage daca partile se inteleg….de ce este nevoie să arestezi preventiv o persoană care este rezonabilă?”, a scris fostul ministru.

Elena Udrea susține că, dacă autoritățile s-ar teme că Georgescu ar putea părăsi România, controlul judiciar ar putea reprezenta o alternativă suficientă. Ea consideră că arestarea preventivă este o măsură exagerată în acest caz și face trimitere la susținătorii fostului candidat care protestează în stradă.

„Măsura mi s-a părut exagerată și la fel gândesc și cei care stau în stradă și îl susțin pe Călin Georgescu de atatea zile. Este mult să bagi un om în pușcărie pentru astfel de acuzații, când poți să-l ții în stare de libertate, iar dacă ajunge să fie condamnat, poți să-l arestezi atunci”, a mai transmis aceasta.

Elena Udrea, implicată în mai multe dosare penale în 2015

În 2015, numele Elenei Udrea a apărut în mai multe anchete penale, iar fostul ministru a trecut prin reținere, arest preventiv și arest la domiciliu. În februarie 2015, Udrea a fost reținută în dosarul „Microsoft”, iar ulterior a fost plasată în arest la domiciliu și din nou în arest preventiv.

Un alt dosar important în care a fost judecată a fost „Gala Bute”. Elena Udrea a fost condamnată definitiv la șase ani de închisoare, pedeapsă pe care a început să o execute în România în iunie 2022, după ce a fost prinsă în Bulgaria și extrădată. În iulie 2025, a fost eliberată condiționat din Penitenciarul Târgșor

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