Răzvan Dumitrescu explică motivul pentru au fost respinse alegerile anticipate. „Schema” ar fi urmărit limitarea evoluției AUR pe scena politică

În continuarea analizei despre influențarea alegerilor, prin modificarea calendarului electoral, jurnalistul Răzvan Dumitrescu comentează, într-o postare pe Facebook, motivele pentru care majoritatea partidelor din România s-au opus declanșării alegerilor anticipate, în ciuda faptului că țara trecea prin cea mai profundă criză politică din perioada postdecembristă. Dumitrescu menționează că, prin evitarea anticipatelor, s-a urmărit limitarea evoluției partidului AUR în structurile guvernamentale.

Potrivit lui Răzvan Dumitrescu, declanșarea anticipatelor, ar fi împiedicat formarea micilor partide, care și-au propus să profite de pe urma valului suveranist și să căpușeze o parte dintre voturile care ar fi mers, în mod normal, la formațiunea lui George Simion. Scopul ar fi fost ca în sondajele de opinie, privind preferința la vot a românilor, partidul AUR să scadă pragul psihologic de 30%.

„Dacă făceau ANTICIPATE nu mai aveau cum să deruleze schema următoare…

Nu mai aveau cum să creeze mici partidulețe pretins suveraniste care să muște din voturile AUR. Acestea nu trebuie să intre neaaparat în Parlament. E suficient că trei, patru astfel de formațiuni să ciupească fiecare 1%-2% procente pentru că AUR să piardă cam 6% prin schema asta! Miza? Coborârea formațiunii sub pragul psihologic de 30%”, notează Răzvan Dumitrescu.

„Anticipatele blocau manipularea datelor fixe”

Totodată jurnalistul argumentează că refuzul de a organiza alegerile anticipate a dat undă verde comasării alegerilor europarlamentare cu cele locale, situație, care ar dezavantaja tot partidul AUR, întrucât formațiunea nu are structuri în teritoriu.

Răzvan Dumitrescu prezintă un exemplu concret: alegerile europarlamentare din 2024, defășurate în același timp cu cele locale. La acel moment, AUR a luat doar 14,93% la europarlamentare, comparativ cu 18,30% la alegerile parlamentare din luna noiembrie.

„Dacă aveau loc alegeri ANTICIPATE nu mai puteau comasa parlamentarele cu localele! Asta e rețetă verificată prin care partidele cu structuri în teritoriu sunt avantajate , în dauna celor care nu au așa ceva. AUR nu are…

Lucrul ăsta s-a mai verificat în 2024 când s-au comasat Europarlamentarele cu Localele. Atunci AUR a luat doar 14% față de 18%, câteva luni mai târziu la Parlamentare…. Pentru ca toate astea să se întâmple e nevoie de timp și până în 2028 e suficient timp. ANTICIPATELE împiedicau această schemă, blocau „manipularea datelor fixe”!

Așa că a fost nevoie de 168 de zile de CRIZĂ…”, mai adaugă răzvan Dumitrescu.

Anterior, jurnalistul Răzvan Dumitrescu a analizat posibile scenarii privind alegerile din Franța din 2027 și a precizat că o eventuală organizare a alegerilor anticipate ar putea crea o situație diferită de cea prevăzută în calendarul electoral obișnuit.

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta descrie mecanismul drept „manipularea datelor fixe” și a menționat că o eventuală demisie a președintelui Emmanuel Macron ar putea schimba configurația cursei prezidențiale din 2027. Mai multe detalii aici.