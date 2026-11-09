Vicepreședintele PSD explică avertismentul lui Claudiu Manda la adresa miniștrilor social-democrați în timpul ședinței de partid: ”Cine a avut urechi să audă, a înțeles”

Potrivit surselor politice Gândul, Claudiu Manda le-a reproșat miniștrilor social democrați, în ședința Biroului Permanent Național, duminică, că nu își îndeplinesc responsabilitățile, iar în acest fel riscă să fie demiși până la Crăciun. Luni, Dragoș Benea a explicat ce l-a determinat pe secretarul general al formațiunii să lanseze acest avertisment. Potrivit vicepreședintelui PSD, mai mulți membri ai Guvernului nu ar fi trimis propunerile solicitate pentru reforma companiilor de stat și a agențiilor, iar termenele stabilite au fost depășite.

Dragoș Benea susține că nemulțumirile vizează în mare parte întârzierile în pregătirea reformei companiilor de stat și a agențiilor guvernamentale, iar miniștrii aveau obligația să transmită propunerile către vicepremierul Marian Neacșu, însă acesta primise foarte puține documente până la momentul în care a început ședința.

„Punctual s-a referit, cred că, la reforma companiilor de stat, toate agențiile. Miniștrii trebuiau să vină săptămâna aceasta cu propuneri către vicepremierul Marian Neacșu, care coordonează”, a declarat Dragoș Benea.

„Și, probabil, unii dintre miniștri n-au înțeles că luna de miere a trecut de mult, luna de miere a acestui guvern, și ei trebuie să livreze rapid”, a afirmat Benea.

Întrebat care sunt miniștrii care nu și-au îndeplinit sarcinile, Benea a ezitat să indice nume și a precizat că nici în ședința partidului nu au fost făcute nominalizări.

„N-au fost nominalizați. Cine a avut urechi să audă, cred că a înțeles”, a răspuns Dragoș Benea.

Claudiu Manda, secretar general al PSD, amenințare la adresa miniștrilor social democrați, în timpul ședinței de partid

Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit luni, 9 noiembrie 2026, de la ora 10.00, la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff, iar întrunirea a fost marcată și de tensiuni. Potrivit surselor politice Gândul, Claudiu Manda, secretarul general al formațiunii, le-a reproșat miniștrilor social democrați că nu își îndeplinesc responsabilitățile, iar în acest fel riscă să fie demiși până la Crăciun.

„Am stabilit niște termene clare pentru miniștrii noștri. Unele au expirat săptămâna trecută, altele expiră astăzi. Mă aștept ca toți colegii să trateze cu seriozitate deciziile luate în partid și să înțeleagă că nu fiecare își face propria politică în minister.

Le transmit că avem așteptări de la ei și că răbdarea nu este nelimitată. Eu si Sorin avem un mesaj – dacă lucrurile continuă în această direcție, s-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”, le-a transmis Claudiu Manda social democraților.