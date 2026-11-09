🚨 Alertă în Turcia. O explozie violentă a avut loc la o fabrică de oțel din Izmir: 6 morți, 13 răniți. 8 muncitori sunt prinși sub dărâmături. Cum s-ar fi produs tragedia

15:26 UPDATE. Numărul morților în urma exploziei de la fabrica de Oțel din Izmir a crescut la 6, iar 13 persoane au fost rănite. Pompierii și echipele de poliție continuă să caute 8 muncitori prinși sub dărâmături. Incendiul a fost stins de echipajele de pompieri.

O explozie puternică a avut loc, luni, în jurul orei locale 12, la fabrica de fier și oțel Habaş din din Izmir, Turcia, relatează publicația A Haber. Pompierii se luptă, în prezent, cu incendiul care a izbucnit ulterior. În zonă au fost trimise numeroase echipe de pompieri și de asistență medicală. Prefectura din Izmir a declarat că trei oameni și-au pierdut viața, iar alți 14 au fost răniți, dintre care trei grav. Încă 10 oameni sunt prinși sub dărâmături.

„Se lucrează fără încetare pentru a ajunge la cei 10 oameni rămași sub dărâmături”, au precizat autoritățile. Sursă video: X/ @izmir „Transmit condoleanțe cetățenilor noștri și familiilor lor afectați de explozia și incendiul care au avut loc la o fabrică de oțel din Izmir.”, a transmis ministrul Sănătății, Kemal Memişoğlu. „Echipele noastre se află în stare de alertă în zonă și urmăresc îndeaproape evoluția situației. Fie ca Domnul să ne apere țara și poporul nostru de orice fel de accident și dezastru”, a declarat acesta.

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Conform primelor constatări, se consideră că incidentul a avut loc ca urmare a ruperii unei macarale de tavan și a căderii acesteia în cuptorul de arc în timpul procesului de turnare a oțelului lichid. Au fost demarate anchetele și investigațiile necesare pentru a clarifica toate aspectele incidentului, scrie CNN Turcia.

Sursă video: X/@haberprovide

Presa nu precizează deocamdată câte persoane se aflau în interiorul fabricii, la momentul exploziei.