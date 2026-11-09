Dragoș Benea, vicepreședinte PSD și responsabil pentru reforma teritorială, a anunțat luni, după ședința partidului, că social-democrații lucrează la mai multe scenarii privind comasarea localităților mici. Unul dintre ele prevede comasarea tuturor comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori. Benea a spus și că PSD nu se oprește la ideea comasării voluntare și că Guvernul Luca Niculescu ar trebui să își asume răspunderea în Parlament pe proiectul propus de partid.

Comune și orașe vizate

Potrivit lui Benea, aproape 1.700 de comune au sub 3.000 de locuitori și ar urma să se comaseze. Orașele mici care au scăzut sub pragul legal de 10.000 de locuitori vor fi comasate sau retrogradate la statutul de comună. Estimarea prezentată de el este că între 15.000 și 18.000 de angajați ar putea să nu mai fie din 2028, după comasare.

Dragoș Benea a spus că procesul ar porni de la populația rezidentă de la INS din ultimul an, nu de la datele recensământului. El a recunoscut că măsura va întâmpina rezistență: „Toți primarii se vor opune, toate partidele vor avea de pierdut”, a spus el, adăugând că PSD pierde cel mai mult.

Acesta și-a exprimat rezervele față de proiectul Ministerului Dezvoltării, condus de Ștefan Stoica, tot din PSD și prevede doar comasarea voluntară.

Fără sancțiuni pentru primari, dar cu pierderi pentru cetățeni

Potrivit lui Benea, primarii care refuză comasarea voluntară nu vor fi sancționați. Cetățenii din comunitățile respective vor avea însă de suferit, pentru că nu vor mai putea beneficia de finanțări europene. Mai multe ministere vor fi implicate în aplicarea comasării.

Discuții cu alte partide și cifre încă lipsă

PSD nu exclude discuții cu celelalte partide despre comasare, dar spune că încă nu s-a ajuns la această etapă. Partidul nu are încă cifre privind modul în care vor fi comasate localitățile. Pentru evaluarea reducerii costurilor, Benea a cerut ca datele să fie prezentate la următoarea întâlnire.

„Niciodată atâtea BPN-uri”

Benea a mai spus că este în PSD de 30 de ani și că nu a mai văzut atâtea ședințe ale Biroului Politic Național, care acum au loc săptămânal. În opinia lui, acest lucru arată că miniștrii și activitatea lor sunt verificate și evaluate de partid.