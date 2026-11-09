Prima pagină » Știri politice » PSD vrea comasarea comunelor sub 3.000 de locuitori și a orașelor sub 10.000. Benea: între 15.000 și 18.000 de angajați ar putea să dispară din 2028

PSD vrea comasarea comunelor sub 3.000 de locuitori și a orașelor sub 10.000. Benea: între 15.000 și 18.000 de angajați ar putea să dispară din 2028

PSD vrea comasarea comunelor sub 3.000 de locuitori și a orașelor sub 10.000. Benea: între 15.000 și 18.000 de angajați ar putea să dispară din 2028
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dragoș Benea, vicepreședinte PSD și responsabil pentru reforma teritorială, a anunțat luni, după ședința partidului, că social-democrații lucrează la mai multe scenarii privind comasarea localităților mici. Unul dintre ele prevede comasarea tuturor comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori. Benea a spus și că PSD nu se oprește la ideea comasării voluntare și că Guvernul Luca Niculescu ar trebui să își asume răspunderea în Parlament pe proiectul propus de partid.

Comune și orașe vizate

Potrivit lui Benea, aproape 1.700 de comune au sub 3.000 de locuitori și ar urma să se comaseze. Orașele mici care au scăzut sub pragul legal de 10.000 de locuitori vor fi comasate sau retrogradate la statutul de comună. Estimarea prezentată de el este că între 15.000 și 18.000 de angajați ar putea să nu mai fie din 2028, după comasare.

Dragoș Benea a spus că procesul ar porni de la populația rezidentă de la INS din ultimul an, nu de la datele recensământului. El a recunoscut că măsura va întâmpina rezistență: „Toți primarii se vor opune, toate partidele vor avea de pierdut”, a spus el, adăugând că PSD pierde cel mai mult.

Acesta și-a exprimat rezervele față de proiectul Ministerului Dezvoltării, condus de Ștefan Stoica, tot din PSD și prevede doar comasarea voluntară.

Fără sancțiuni pentru primari, dar cu pierderi pentru cetățeni

Potrivit lui Benea, primarii care refuză comasarea voluntară nu vor fi sancționați. Cetățenii din comunitățile respective vor avea însă de suferit, pentru că nu vor mai putea beneficia de finanțări europene. Mai multe ministere vor fi implicate în aplicarea comasării.

Discuții cu alte partide și cifre încă lipsă

PSD nu exclude discuții cu celelalte partide despre comasare, dar spune că încă nu s-a ajuns la această etapă. Partidul nu are încă cifre privind modul în care vor fi comasate localitățile. Pentru evaluarea reducerii costurilor, Benea a cerut ca datele să fie prezentate la următoarea întâlnire.

„Niciodată atâtea BPN-uri”

Benea a mai spus că este în PSD de 30 de ani și că nu a mai văzut atâtea ședințe ale Biroului Politic Național, care acum au loc săptămânal. În opinia lui, acest lucru arată că miniștrii și activitatea lor sunt verificate și evaluate de partid.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIEVicepreședintele PSD explică avertismentul lui Claudiu Manda la adresa miniștrilor social-democrați în timpul ședinței de partid: ”Cine a avut urechi să audă, a înțeles”
13:21
Vicepreședintele PSD explică avertismentul lui Claudiu Manda la adresa miniștrilor social-democrați în timpul ședinței de partid: ”Cine a avut urechi să audă, a înțeles”
FLASH NEWSCălin Georgescu este dorit în fruntea AUR. Un deputat al partidului îl prezintă ca „lider suprem” al mișcării suveraniste și îi propune să preia AUR
13:11
Călin Georgescu este dorit în fruntea AUR. Un deputat al partidului îl prezintă ca „lider suprem” al mișcării suveraniste și îi propune să preia AUR
ULTIMA ORĂCristela Georgescu susține că mandatul de supraveghere a soțului său autoriza interceptarea doar în spațiul public, nu și în locuință
12:57
Cristela Georgescu susține că mandatul de supraveghere a soțului său autoriza interceptarea doar în spațiul public, nu și în locuință
ULTIMA ORĂPremierul anunță 57 de măsuri împotriva abuzurilor asupra copiilor. Peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare, doar în 2025
12:44
Premierul anunță 57 de măsuri împotriva abuzurilor asupra copiilor. Peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare, doar în 2025
SONDAJ DE OPINIERomânia în criză. Mai puțin de un român din 5 consideră că țara se îndreaptă într-o direcție bună
12:04
România în criză. Mai puțin de un român din 5 consideră că țara se îndreaptă într-o direcție bună
ULTIMA ORĂSorin Grindeanu ironizează Polul de modernizare a PNL: Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns/Sunt foarte curios cum va arăta modernizarea făcută cu dinozauri precum Orban – Surse
11:55
Sorin Grindeanu ironizează Polul de modernizare a PNL: Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns/Sunt foarte curios cum va arăta modernizarea făcută cu dinozauri precum Orban – Surse
Mediafax
Florin Manole, confesiunea ministrului care a muncit la câmp când era copil
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Unde sunt amplasate cele mai multe radare din România! Lista drumurilor pe care șoferii trebuie să fie atenți
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
Pasiunea care i-a adus probleme premierului Luca Niculescu în tinerețe
Mediafax
„Sunt mândru de tine, doamna mea”. Claudiu Manda, mesaj pentru Olguța Vasilescu
Click
Luna Nouă în Scorpion, pe 9 noiembrie: ce nu mai merită să duci după tine și cum îți faci curaj să începi altfel? Previziuni pentru toate zodiile
Digi24
Un pianist care a căzut de pe un vas de croazieră a fost salvat de doi pescari după nouă ore în ocean, la zeci de kilometri de ţărm
Cancan.ro
Metalul despre care puțini știu că valorează o avere. Un gram costă aproape 1.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Sute de milioane de ani lipsesc din istoria geologică a Pământului. Cum este posibil?
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
ACTUALITATEBătăile dintre copii pot avea urmări grave. Comisar-șef: „Am avut situații în care a venit ambulanța”
13:29
Bătăile dintre copii pot avea urmări grave. Comisar-șef: „Am avut situații în care a venit ambulanța”
FLASH NEWSDonald Trump anunță o posibilă întâlnire cu Vladimir Putin și Xi Jinping săptămâna viitoare. Unde ar avea loc și ce intenționează să discute cu cei doi președinți
13:15
Donald Trump anunță o posibilă întâlnire cu Vladimir Putin și Xi Jinping săptămâna viitoare. Unde ar avea loc și ce intenționează să discute cu cei doi președinți
CONTROVERSĂScandal în Ungaria: Fratele fostului prim-ministru, Viktor Orbán, ar fi fost reținut pentru trafic de persoane. Anunțul a fost făcut de actualul premier, Péter Magyar. Reacția lui Viktor Orban
12:47
Scandal în Ungaria: Fratele fostului prim-ministru, Viktor Orbán, ar fi fost reținut pentru trafic de persoane. Anunțul a fost făcut de actualul premier, Péter Magyar. Reacția lui Viktor Orban
ACTUALITATECât de sigure sunt școlile din București. Explicațiile șefului Poliției Școlare din Capitală
12:12
Cât de sigure sunt școlile din București. Explicațiile șefului Poliției Școlare din Capitală
FLASH NEWSDavid Popovici și Cristian Chivu s-au întâlnit la Milano. Cei doi au făcut schimb de cadouri și au avut un salut special
11:57
David Popovici și Cristian Chivu s-au întâlnit la Milano. Cei doi au făcut schimb de cadouri și au avut un salut special
REACȚIECrin Antonescu tranșează bătălia din PNL: „Bolojan e un capitol încheiat/Îi doresc putere lui Alin Tișe/Are întreaga mea solidaritate”
11:47
Crin Antonescu tranșează bătălia din PNL: „Bolojan e un capitol încheiat/Îi doresc putere lui Alin Tișe/Are întreaga mea solidaritate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe