CEO-ul Nokia, Justin Hotard, spune că dezvoltarea Inteligenței Artificiale seamănă izbitor de mult cu boomul internetului din anii 1990. Hotard a minimalizat îngrijorările legate de o potenţială bulă speculativă și crede că AI-ul se află într-o etapă de durată. Declarațiile CEO-ului vin pe fondul unei dezbateri tot mai ample cu privire la cât de sustenabilă este explozia investițiilor în AI.

Directorul general al Nokia a declarat pentru Reuters că Inteligența Artificială determină o tendință de creștere puternică și de durată, la fel cum s-a întâmplat cu internetul în anii 1990. Hotard spune că există discuții despre o posibilă „bulă”, adică o perioadă în care se investește prea mult, iar prețurile devin nerealiste, dar crede că, pe termen lung, direcția rămâne una foarte promițătoare.

„Cred fundamental că ne aflăm în partea de sus a unui superciclu al AI, la fel ca anii 1990 cu internetul. Chiar dacă există o bulă, o depresiune, vom analiza tendințele pe termen lung. Și chiar acum, toate aceste tendințe sunt foarte favorabile”.

Acțiunile legate de AI ar putea duce la pierderi majore

Mulți dintre investitori sunt acum mai prudenți și cred că acțiunile legate de AI sunt deja într-o bulă speculativă, arată datele unui sondaj Bank of America. Chiar și Sam Altman și Jeff Bezos au avertizat investitorii că entuziasmul pentru astfel de acțiuni poate duce la pierderi semnificative.

Totuși, interesul pentru centrele de date este tot mai crescut, iar majoritatea companiilor își dezvoltă infrastructura pentru a susține tehnologiile bazate pe Inteligența Artificială. Hotard a condus divizia de centre de date și Inteligență Artificială a Intel înainte de a ocupa funcția de director general la Nokia, și a observat interesul crescut al companiilor pentru AI. De asemenea, Nokia a avansat pe segmentul AI schimbând direcția companiei de la vânzarea de telefoane mobile. Deși rețelele mobile rămân afacerea principală, compania integrează Inteligența Artificială în mai multe structuri, precum accesul radio și rețelele de fibră optică și investește constat pentru a accelera în domeniu.

