Google a dezvoltat un algoritm pentru calculul cuantic de 13.000 mai rapid decât cel mai sofisticat supercomputer

Google a anunțat că a dezvoltat un algoritm informatic care deschide calea spre aplicații practice pentru calculul cuantic și care va putea să genereze date unice pentru a fi utilizate alături de inteligența artificială.

Noul algoritm, denumit Quantum Echoes, rulează pe cipul cuantic al companiei americane și este de 13.000 de ori mai rapid decât cel mai sofisticat algoritm clasic de calcul instalat pe supercomputere, potrivit reprezentanților Google.

Cu ce ajută Quantum Echoes

În viitor, algoritmul Quantum Echoes ar putea contribui la măsurarea structurii moleculare din molecule, ceea ce ar putea ajuta la descoperirea de noi medicamente și la dezvoltarea științei materialelor prin identificarea unor noi tipuri de materiale, au precizat directorii companiei americane într-o conferință de presă.

Google, care aparține grupului Alphabet, este una dintre companiile majore din sectorul noilor tehnologii, alături de Amazon și Microsoft, care investesc în calculul cuantic – un domeniu care promite să accelereze procesele de calcul și să rezolve probleme inaccesibile mașinilor din zilele noastre.

Anul trecut, Google a prezentat cipul său cuantic, Willow, despre care compania americană dezvăluia că este capabil să depășească o problemă crucială legată de „qubiți”, elementele constitutive ale calculului cuantic.

Dezvoltarea noului algoritm este aproximativ echivalentă ca importanță cu dezvoltarea acelui cip, au transmis reprezentanții Google.

Calculul cuantic și inteligența artificială

Algoritmul este verificabil și cu alte computere cuantice sau prin intermediul unor experimente. Datele care sunt verificabile înseamnă că noul algoritm poate duce la aplicații practice.

„Dacă nu vă pot spune că datele sunt corecte, dacă nu pot să vă dovedesc că datele sunt corecte, atunci cum aș putea face ceva cu ele?”, a declarat Tom O’Brien, cercetător la Google.

În ceea ce privește inteligența artificială (IA), inginerii de la Google speră să poată folosi algoritmul pentru a crea noi seturi de date pentru utilizări în domenii precum științele vieții, unde, deocamdată, nu există seturi de date bune pentru antrenarea modelelor de AI.

Compania Google a publicat detaliile despre algoritmul său Quantum Echoes într-un studiu apărut miercuri în revista științifică Nature.

