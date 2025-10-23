Prima pagină » Actualitate » META dă afară 600 de angajați din divizia de inteligență artificială

23 oct. 2025, 14:12, Actualitate
Meta dă afară 600 de angajați din divizia de inteligență artificială / Sursa FOTO: Profimedia

Compania Meta, care deține și Facebook, a anunțat că va concedia 600 de angajați din divizia de inteligență artificială. Oficial, gigantul IT a transmis că urmărește să eficientizeze operațiunile firmei, după o serie agresivă de angajări.

Reducerile de locuri de muncă nu vor afecta TBD Lab, o operațiune înființată de CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, conform Wall Street Journal și New York Times.

Ce campanie a derulat Meta

Personalul laboratorului a crescut rapid prin recrutarea unor cercetători de top cu pachete salariale scumpe de la rivali precum OpenAI și Apple.

Mai degrabă, reducerile de locuri de muncă vor viza echipele axate pe produse și infrastructură de inteligență artificială, cu scopul de a spori eficiența fără a sacrifica munca la cele mai ambițioase proiecte ale companiei, potrivit unui raport consultat de Wall Street Journal, care preciza că mulți dintre lucrătorii afectați ar putea fi detașați în alte locuri de muncă de către companie.

New York Times a descris reducerile de posturi ca având drept scop abordarea „umflarea organizațională” în urma angajărilor agresive pentru dezvoltarea programului de inteligență artificială.

Ambele ziare au citat o notă de la directorul Biroului pentru Inteligență Artificială, Alexandr Wang, care susținea că „reducerile de locuri de muncă înseamnă mai puține conversații pentru a lua o decizie”.

