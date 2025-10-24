Prima pagină » Tehnologie » Cum arată Wikipedia în epoca ChatGPT: Editorii voluntari formează un bastion împotriva fenomenului „AI slop”

Cum arată Wikipedia în epoca ChatGPT: Editorii voluntari formează un bastion împotriva fenomenului „AI slop”

24 oct. 2025, 07:00, Tehnologie
Cum arată Wikipedia în epoca ChatGPT: Editorii voluntari formează un bastion împotriva fenomenului „AI slop”

Într-un bar de lângă London’s Fleet Street, în cea de-a doua Duminică a fiecărei luni, un grup mic de „wikipediști” se întrunesc pentru a discuta subiecte obscure. Echipați cu cești cu cafea, laptopuri și cu credința că informația ar trebui să fie distribuită gratuit, editorii de pe enciclopedia online Wikipedia, muncesc voluntar zi și noapte să editeze articole de istorie, biologie, literatură, astronomie, politică, economie, fizică, chimie, psihologie, filosofie, tehnologie și geografie.

Ei se consideră un bastion împotriva celor doi gemeni răi ai internetului, dezinformarea și inteligența artificială. În special ultimul „fenomen”, cunoscut în limba engleză cu termenul „AI slop”, care semnifică totalitatea de texte și imagini generate cu inteligența artificială într-un volum copleșitor, dar fără efort.

Wikipedia, un bastion anti-„AI slop” 

Financial Times relatează că  15 „wikipediști” s-au întâlnit la bar. Trei dintre ei sunt femei. Fiecare are un interes special: pe unul îl interesează fabricile de bumbac din Lancashire, iar pe altul îl captivează ziarul lansat de premierul Benjamin Disraeli în epoca victoriană. Toți cei 15 s-au apucat să creeze sau să corecteze articole pe Wikipedia, fără să fie plătiți, fără să fie recompensați.

Pentru aceștia, să muncească voluntar și neplătit este un hobby. Wikipedia chiar le provoacă dependență. Ei caută să se afirme, știind că munca lor va fi citită de milioane de oameni care accesează site-ul enciclopediei online. Majoritatea sunt oameni singuri, deci caută să socializeze prin întâlniri lunare.

Unii chiar sunt favorabili tranziției către AI.  Mike Peel, un astronom cu emisiuni radio, în timp ce purta un tricou cu „Wikipedia”, a declarat:

„Dacă Inteligența Artificială este cea mai bună modalitate pentru a răspândi informație corectă în jurul lumii atunci pentru asta ar trebui folosită. Poate rolul nostru ar trebui ar fi să ne mutăm de la conținutul creat la acuratețe”.

Wikipedia încă rezistă în epoca generației Z 

Site-ul de enciclopedie online Wikipedia a fost creat în 2001, de către Jimmy Wales și Larry Sanger. Cu toate că pare să fie o relicvă vie pe internetul generației Z (la fel ca Facebook, o platformă de socializare accesată de generațiile Baby Boom și X acum), la data curentă are 7.079.507 de articole în limba engleză și 500 de noi articole apar în fiecare zi.

Sunt 3,6 milioane de utilizatori care au mai mult de cinci articole editate.  Traficul generat de accesările utilizatorilor umani este în scădere însă, iar cel generat de boți cu AI este în creștere.

Elon Musk: 1 miliard $ pentru Wikipedia dacă își schimbă denumirea în „Dickpedia”

Miliardarul Elon Musk chiar a boicotat platforma, considerată de el drept o „unealtă de propagandă liberală”. Pe ton ironic, el a spus că oferă 1 miliard de dolari către Wikipedia cu o condiție: proprietarii platformei să-i schimbe denumirea în „Dickpedia”.

Șeful platformei de socializare X a creat platforma Grokipedia (denumită după chatbotul GROK) pentru a combate „propaganda liberală” a platformei Wikipedia.

Fondatorul Jimmy Wales a reamintit că Wikipedia este o organizație caritabilă și „nu este de vânzare”.

Cum se apără Wikipedia de „vandali” 

Acuratețea n-a fost punctul forte al enciclopediei online. Multe pagini sunt afectate constant de vandalism, de modificări în volum mare din partea unor internauți care o fac cu scopul pentru a dezinforma în mod intenționat, fie pentru a denigra personalități faimoase în paginile de biografie ale site-ului. Sunt raportate și cazuri de plagiat și încălcare a drepturilor de autor.

În ultimii 20 de ani, proprietarii site-ului au încercat să impună măsuri drastice pentru a preveni dezinformarea la scară largă. Unii utilizatori voluntari de încredere capătă funcții de moderatori pentru a remedia paginile afectate de vandalism și a bana internauții răuvoitori.

Sursa Foto: Profimedia

