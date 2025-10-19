Prima pagină » Actualitate » Cum este afectat traficul Wikipedia de AI. Semnal de alarmă, mai puțin oameni află informațiile direct de la sursă

Cum este afectat traficul Wikipedia de AI. Semnal de alarmă, mai puțin oameni află informațiile direct de la sursă

Cristian Lisandru
19 oct. 2025, 10:23, Actualitate
Cum este afectat traficul Wikipedia de AI. Semnal de alarmă, mai puțin oameni află informațiile direct de la sursă

Potrivit Wikimedia Foundation, traficul uman al Wikipedia din ultimele luni a scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 8%.

Mai puțini oameni află informațiile direct de la sursă, avertizează reprezentanții celebrei enciclopedii online.

  • Trebuie precizat că Wikipedia folosește filtre speciale pentru a măsura traficul făcut de oameni, separat de cel realizat de boții care procesează conținutul enciclopediei.
  • În perioada mai-iunie a acestui an, site-ul a avut un trafic neobișnuit de mare realizat chiar de boți, în special de boți construiți în așa fel încât să nu fie detectați decât cu foarte mare greutate, notează profit.ro.

Din ce în ce mai mulți tineri se informează doar de pe rețelele sociale

Confom Wikimedia Foundation, este o legătură indiscutabilă între scăderea numărului de vizite făcute de oameni și dezvoltarea inteligenței artificiale.

  • Mulți chatboți rezumă informațiile, atât de pe Wikipedia, cât și de pe alte site-uri.
  • În astfel de condiții, internauții nu mai intră pentru a citi informațiile direct de la sursă.
  • Din ce în ce mai mulți tineri se informează doar de pe rețelele sociale, unde sunt vehiculate foarte multe informații false și nu mai caută informațiile pe Wikipedia.

Reprezentanții Wikimedia Foundation au mai avertizat că traficul mai mic va duce la situația nedorită în care vor fi mai puțini voluntari care să contribuie la conținutul Wikipedia. Cantitatea și calitatea informațiilor de pe Wikipedia vor fi, astfel, grav afectate.

Sursa foto main – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Marile orașe din SUA, luate cu asalt de manifestanți anti-Trump. Mișcarea “Fără Regi” a scos MILIOANE de americani în stradă
11:03
Marile orașe din SUA, luate cu asalt de manifestanți anti-Trump. Mișcarea “Fără Regi” a scos MILIOANE de americani în stradă
DRAMĂ Apartamentul în care a izbucnit explozia devastatoare din București aparținea avocatei Vasilica Enache. Chiar fina ei confirmă, iar o nouă IPOTEZĂ apare în scenariu
10:47
Apartamentul în care a izbucnit explozia devastatoare din București aparținea avocatei Vasilica Enache. Chiar fina ei confirmă, iar o nouă IPOTEZĂ apare în scenariu
ACTUALITATE Orașul european unde oricine poate să plătească 1 euro pentru a mânca la restaurante cu stele Michelin
10:27
Orașul european unde oricine poate să plătească 1 euro pentru a mânca la restaurante cu stele Michelin
ACTUALITATE Arsenie Boca, canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Data la care are loc ceremonia oficială la Mănăstirea Prislop
10:21
Arsenie Boca, canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Data la care are loc ceremonia oficială la Mănăstirea Prislop
EXTERNE Rebelii Houthi atacă din nou. A fost vizată o clădire ONU din Sanaa
10:08
Rebelii Houthi atacă din nou. A fost vizată o clădire ONU din Sanaa
ANALIZA de 10 Războiul din Ucraina, între realitate și FICȚIUNE. Cum influențează social media percepția ucrainenilor despre conflictul cu Rusia. „Dacă statul monopolizează informațiile, ar putea submina încrederea”
10:00
Războiul din Ucraina, între realitate și FICȚIUNE. Cum influențează social media percepția ucrainenilor despre conflictul cu Rusia. „Dacă statul monopolizează informațiile, ar putea submina încrederea”
Mediafax
Milioane de americani au ieșit în stradă în SUA la manifestațiile „Fără Regi”, în semn de protest față de Trump
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Nouă teorie despre autism. Prețul pe care omenirea îl plătește pentru evoluția prea rapidă a creierului
Mediafax
Milioane de americani au ieșit în stradă în SUA la manifestațiile „Fără Regi”, în semn de protest față de Trump
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costa
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Evz.ro
Mihai Tatulici a explicat ce l-a deranjat cel mai tare la Călin Georgescu
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Polul sudic al Lunii ascunde un secret vechi de 4 miliarde de ani