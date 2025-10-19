Cum este afectat traficul Wikipedia de AI. Semnal de alarmă, mai puțin oameni află informațiile direct de la sursă

ACTUALITATE Ți se frânge sufletul. Cine locuia în apartamentul din care se spune că a izbucnit explozia din Rahova. „Nimeni nu merită un asemenea sfârșit”
Potrivit Wikimedia Foundation, traficul uman al Wikipedia din ultimele luni a scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 8%.
Mai puțini oameni află informațiile direct de la sursă, avertizează reprezentanții celebrei enciclopedii online.
Confom Wikimedia Foundation, este o legătură indiscutabilă între scăderea numărului de vizite făcute de oameni și dezvoltarea inteligenței artificiale.
Reprezentanții Wikimedia Foundation au mai avertizat că traficul mai mic va duce la situația nedorită în care vor fi mai puțini voluntari care să contribuie la conținutul Wikipedia. Cantitatea și calitatea informațiilor de pe Wikipedia vor fi, astfel, grav afectate.
