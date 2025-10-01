Este o actriță frumoasă, fermecătoare, singură, dar fabuloasă. Își învață replicile rapid, joacă fenomenal în orice film romantic, SF sau de acțiune, nu face greșeli, deși mai face câte o gafă rareori. Călătorește unde vrea ea, la viteză mare și face mai multe exerciții și acțiuni de cascadorie decât actorul Tom Cruise. În viitor, ar putea fi chiar cea mai bogată actriță de la Hollywood.

Numele ei este Tilly Norwood. Ea devenit foarte populară în ultimele luni după ce a postat fotografii pe contul ei de Instagram, precum și secvențe din viitoarele filme care vor fi lansate. Probabil din invidie, mulți o critică. Însă, din cauza ei, nume mari de la Hollywood și-ar putea pierde locul de muncă.

Actorii se tem că ar putea deveni șomeri din cauza actriței Tilly Norwood

Studioul din spatele ei, Xicoia, spune că actrița are șanse mari să devină „noua Scarlet Johansson sau Natalie Portman”. Multe agenții de management și impresari artistici doresc să colaboreze cu ea, potrivit dezvăluirilor șefei și fondatoarei companiei Xicoia, Eline Van der Velden, o actriță de comedie, autoare și producătoare de origine olandeză stabilită în Londra. Potrivit ABC, mulți artiști se tem că ar putea fi înlocuiți de ea și ar putea repeta grevele de amploare care au paralizat Hollywoodul în 2023.

„Sper că toţi actorii reprezentaţi de agentul care face asta vor renunţa la el. Ce oroare!”, a criticat pe Instagram actriţa Melissa Barrera, vedeta filmelor horror „Scream” şi „Scream 6”

Actorul Lukas Gage, cunoscut din serialul TV „The White Lotus”, a acuzat-o că este „un coşmar la locul de muncă”, deoarece ar fi „incapabilă să se poziţioneze corect pe platoul de filmare şi întârzie la locul de muncă”.

„Ruşine acestor oameni”, a declarat Mara Wilson, interpreta din „Matilda”.

„Au furat chipurile a sute de tinere pentru a crea această ‘actriţă’ AI. Nu sunt creatori. Sunt hoţi de identitate”, a adăugat ea.

Da, Tilly Norwood nu este reală. Este o actriță generată cu AI, la fel ca influencerițele de pe Instagram pentru care unii bărbați au ajuns să cheltuiască zeci de mii de dolari și să le facă cerere în căsătorie, crezând că sunt reale.

Cum se apără actrița AI: Nu sunt înlocuitor pentru o ființă umană

„Tilly Norwood nu este un înlocuitor pentru o fiinţă umană, ci o operă creativă”, s-a justificat Eline Van der Velden pe Instagram.

.„La fel cum animaţia, marionetele şi efectele speciale au deschis noi posibilităţi fără a diminua cu nimic spectacolul live, AI oferă o altă modalitate de a imagina şi a construi poveşti”, consideră ea

Autorul recomandă: Prevestirea înfricoșătoare a unui expert în AI: Doar trei meserii practicate de oameni vor mai exista după anul 2045, în țările dezvoltate