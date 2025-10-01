Prima pagină » Tehnologie » Ea este frumoasa ACTRIȚĂ din cauza căreia Scarlett Johansson, Natalie Portman, Gal Gadot, Emilia Clarke sau Anne Hathaway ar putea ajunge șomere

Ea este frumoasa ACTRIȚĂ din cauza căreia Scarlett Johansson, Natalie Portman, Gal Gadot, Emilia Clarke sau Anne Hathaway ar putea ajunge șomere

01 oct. 2025, 10:54, Tehnologie
Ea este frumoasa ACTRIȚĂ din cauza căreia Scarlett Johansson, Natalie Portman, Gal Gadot, Emilia Clarke sau Anne Hathaway ar putea ajunge șomere
Galerie Foto 6

Este o actriță frumoasă, fermecătoare, singură, dar fabuloasă. Își învață replicile rapid, joacă fenomenal în orice film romantic,  SF sau de acțiune, nu face greșeli, deși mai face câte o gafă rareori. Călătorește unde vrea ea, la viteză mare și face mai multe exerciții și acțiuni de cascadorie decât actorul Tom Cruise. În viitor, ar putea fi chiar cea mai bogată actriță de la Hollywood.

Numele ei este Tilly Norwood. Ea devenit foarte populară în ultimele luni după ce a postat fotografii pe contul ei de Instagram, precum și secvențe din viitoarele filme care vor fi lansate. Probabil din invidie, mulți o critică. Însă, din cauza ei, nume mari de la Hollywood și-ar putea pierde locul de muncă.

Actorii se tem că ar putea deveni șomeri din cauza actriței Tilly Norwood

Studioul din spatele ei, Xicoia, spune că actrița are șanse mari să devină „noua Scarlet Johansson sau Natalie Portman”. Multe agenții de management și impresari artistici doresc să colaboreze cu ea, potrivit dezvăluirilor șefei și fondatoarei companiei Xicoia, Eline Van der Velden, o actriță de comedie, autoare și producătoare de origine olandeză stabilită în Londra.  Potrivit ABC, mulți artiști se tem că ar putea fi înlocuiți de ea și ar putea repeta grevele de amploare care au paralizat Hollywoodul în 2023.

„Sper că toţi actorii reprezentaţi de agentul care face asta vor renunţa la el. Ce oroare!”, a criticat pe Instagram actriţa Melissa Barrera, vedeta filmelor horror „Scream” şi „Scream 6”

Actorul Lukas Gage, cunoscut din serialul TV „The White Lotus”, a acuzat-o  că este „un coşmar la locul de muncă”, deoarece ar fi „incapabilă să se poziţioneze corect pe platoul de filmare şi întârzie la locul de muncă”.

„Ruşine acestor oameni”, a declarat Mara Wilson, interpreta din „Matilda”.

„Au furat chipurile a sute de tinere pentru a crea această ‘actriţă’ AI. Nu sunt creatori. Sunt hoţi de identitate”, a adăugat ea.

Da, Tilly Norwood nu este reală. Este o actriță generată cu AI, la fel ca influencerițele de pe Instagram pentru care unii bărbați au ajuns să cheltuiască zeci de mii de dolari și să le facă cerere în căsătorie, crezând că sunt reale.

Cum se apără actrița AI: Nu sunt înlocuitor pentru o ființă umană

„Tilly Norwood nu este un înlocuitor pentru o fiinţă umană, ci o operă creativă”, s-a justificat Eline Van der Velden pe Instagram.

.„La fel cum animaţia, marionetele şi efectele speciale au deschis noi posibilităţi fără a diminua cu nimic spectacolul live, AI oferă o altă modalitate de a imagina şi a construi poveşti”, consideră ea

Autorul recomandă: Prevestirea înfricoșătoare a unui expert în AI: Doar trei meserii practicate de oameni vor mai exista după anul 2045, în țările dezvoltate

Citește și

TEHNOLOGIE Noul iPhone a prăbușit și acțiunile și încrederea utilizatorilor. Toată lumea se plânge de proasta calitate a noului telefon
16:30, 28 Sep 2025
Noul iPhone a prăbușit și acțiunile și încrederea utilizatorilor. Toată lumea se plânge de proasta calitate a noului telefon
DIVERTISMENT După trei jocuri cu Spider-Man, Sony dezvăluie jocul video mult așteptat cu Wolverine. Când se va lansa primul joc din franciza X-Men
23:00, 27 Sep 2025
După trei jocuri cu Spider-Man, Sony dezvăluie jocul video mult așteptat cu Wolverine. Când se va lansa primul joc din franciza X-Men
EXTERNE „RaptureTok”: Mulți utilizatori de TikTok au demisionat și și-au vândut casele și mașinile după ce au crezut că APOCALIPSA va veni pe 23 septembrie
20:25, 23 Sep 2025
„RaptureTok”: Mulți utilizatori de TikTok au demisionat și și-au vândut casele și mașinile după ce au crezut că APOCALIPSA va veni pe 23 septembrie
EXTERNE SUA și China au ajuns la o înțelegere privind TikTok. Trump se va întâlni cu Xi Jinping pentru a finaliza ACORDUL
16:44, 15 Sep 2025
SUA și China au ajuns la o înțelegere privind TikTok. Trump se va întâlni cu Xi Jinping pentru a finaliza ACORDUL
TEHNOLOGIE Târgul de tehnologie de la Berlin: Au fost prezentate mașinile de tuns gazonul cu AI și aspiratoarele care pot urca scările
22:54, 11 Sep 2025
Târgul de tehnologie de la Berlin: Au fost prezentate mașinile de tuns gazonul cu AI și aspiratoarele care pot urca scările
DIGITALIZARE Pariul lui Horia Sabo, CEO Codata Software Solutions: ”Construim cel mai mare integrator IoT din România”
18:25, 10 Sep 2025
Pariul lui Horia Sabo, CEO Codata Software Solutions: ”Construim cel mai mare integrator IoT din România”
Mediafax
METEO. Vortexul polar lovește România: ninsori viscolite, ploi și vreme deosebit de rece
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
Liderii europeni discută la Copenhaga despre securitate și războiul din Ucraina, în urma incidentelor cu drone
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
KanalD
A murit ambasadorul Traian Chebeleu! Anunțul a fost făcut de Adrian Nastase
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
Scandal la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul ei, prins cu minciuna
A1
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
E INCREDIBIL până unde s-a ajuns! Ce s-a întâmplat între Alexandru Ciucu şi părinții Alinei Sorescu: "Voia să se dea jos din maşină". Designerul recunoaște tensiunile cu familia artistei: "Au existat certuri și discuții"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Probabil îți speli hainele greșit. Iată de ce!
POLITICĂ Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni. Partenera președintelui aprinde lumina la un eveniment caritabil
12:21
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni. Partenera președintelui aprinde lumina la un eveniment caritabil
EXTERNE Se repetă scenariul Navalnîi? Pavel Durov denunță o posibilă tentativă de otrăvire comisă asupra sa
12:20
Se repetă scenariul Navalnîi? Pavel Durov denunță o posibilă tentativă de otrăvire comisă asupra sa
POLITICĂ Nicușor Dan depășește termen după termen, date chiar de el. După ce a spus că-și alege echipa în două luni, acum mai AMÂNĂ cu „una-două săptămâni”
12:19
Nicușor Dan depășește termen după termen, date chiar de el. După ce a spus că-și alege echipa în două luni, acum mai AMÂNĂ cu „una-două săptămâni”
ULTIMA ORĂ Ambasada SUA ÎȘI ÎNCHIDE pagina de facebook: „În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii”
12:08
Ambasada SUA ÎȘI ÎNCHIDE pagina de facebook: „În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii”
FOTO-VIDEO CEREMONII grandioase de Ziua Națională a Chinei. Mesajul transmis de Xi Jinping
12:08
CEREMONII grandioase de Ziua Națională a Chinei. Mesajul transmis de Xi Jinping
ACTUALITATE Victor Ponta: „Eu nu vreau să câștige ALEGERILE nicio forță anti-europeană, dar vreau să câștige cine este votat de popor”
12:00
Victor Ponta: „Eu nu vreau să câștige ALEGERILE nicio forță anti-europeană, dar vreau să câștige cine este votat de popor”