Expertul a dat verdictul: plata cu cardul sau cu telefonul? Ce este mai sigur

02 mart. 2026, 16:24, Tehnologie
În ultimii ani, numerarul a pierdut teren în fața plăților cu cardul sau cu telefonul. Comoditatea fiind principalul motiv. Totuși, ce este mai sigur: plata prin sistemul contactless sau cu smartphone-ul? Expertul în criminalitate cibernetică Juan Carlos Galindo a venit cu răspunsul.

Juan Carlos Galindo susține faptul că în spatele plăților cu cardul sau cu telefonul mobil există riscuri, însă, în ceea ce privește securitatea, între cele două practici este o diferență enormă.

Cum funcționează plata cu cardul?

Pentru a înțelege care metodă este mai sigură, expertul în criminalitate cibernetică susține că prima dată trebuie înțeles modul în care funcționează tehnologia contactless. Ei bine, sistemul de acest fel utilizează o frecvență radio, iar cititorul de carduri identifică un „ID”, adică un număr asociat mijlocului de plată. Acest mecanism este valabil atât pentru carduri, cât și pentru telefoanele mobile. Deși procesul pare identic, diferența apare la modul în care este folosit acel ID.

Juan Carlos Galindo înștiințează faptul că în cazul cardului, ID-ul este mereu același, iar, teoretic, infractorii ar putea încerca să cloneze nu doar cardul, ci și modul în care acesta comunică cu cititorul.

Plata cu telefonul, trece proba expertului

Telefonul mobil funcționează diferit față de card. Galindo spune că: „Telefonul comunică un ID diferit de fiecare dată când este utilizat”. Ceea ce înseamnă că datele reale ale cardului nu sunt transmise direct, ci protejate printr-un sistem de tokenizare.

Lucru care îl face pe expertul în criminalitate cibernetică să recomande „întotdeauna plata cu telefonul”, atunci când este posibil.

Într-o perioadă în care fraudele digitale sunt tot mai sofisticate, alegerea metodei de plată nu mai este doar o chestiune de preferință, ci și una de protejare a banilor personali. De aceea, sistemul mobil adaugă un start suplimentar de protecție, iar în multe cazuri este necesară autentificarea biometrică, precum amprenta sau recunoașterea facială, conform eleconomista.es.

