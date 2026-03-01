Trebuie sau nu să fii politicos cu Inteligența Artificială. Ce spun experții

Inteligența artificială, precum ChatGPT, ridică numeroase semne de întrebare, inclusiv una la care nu se aștepta nimeni. Ar trebui să fim sau nu politicoși când vorbim cu AI? Este sau nu un reflex inutil folosirea unor expresii precum „te rog” sau „mulțumesc”.

„Mulți oameni cred că există un set magic de cuvinte pe care le poți folosi și care îi vor ajuta pe doctoranzii în drept să rezolve o problemă”, spune Jules White, profesor de informatică care studiază inteligența artificială generativă la Universitatea Vanderbilt din SUA, potrivit BBC. „Dar nu este vorba despre alegerea cuvintelor, ci despre cum exprimi fundamental ceea ce încerci să faci.”

Trebuie sau nu să fii politicos cu Inteligența Artificială

În 2025, un utilizator de pe X (fostul Twitter) a postat un tweet în care întreba: „Mă întreb câți bani a pierdut OpenAI la costurile cu energia electrică din cauza oamenilor care spun «vă rog» și «mulțumesc» modelelor lor”. Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, compania care produce ChatGPT, a răspuns: „Zeci de milioane de dolari cheltuiți bine”, a spus el.

Experții spun că modelele de inteligență artificială s-au îmbunătățit dramatic în doar câțiva ani, ceea ce a făcut ca tehnici precum lingușirea, politețea, insultele sau amenințările să fie o pierdere de timp dacă scopul este ca inteligența artificială să fie mai precisă.

Companiile proiectează inteligențe artificiale precum ChatGPT sau Gemini de la Google să se comporte ca oamenii, așa că este logic ca uneori să pară că au stări de spirit pe care le poți gestiona sau personalități pe care le poți ghida. Nu te lăsa păcălit. Instrumentele de inteligență artificială sunt imitații, nu ființe vii. Ele doar simulează comportamentul uman. Dacă vrei răspunsuri mai bune, nu mai trata inteligența artificială ca pe o persoană și începe să o tratezi ca pe un instrument.

Recomandările autorului: