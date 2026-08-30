Mai multe focuri de armă au fost raportate duminică dimineață pe un hipodrom din Elveția, unde avea loc o petrecere rave la care participau câteva mii de oameni. Poliția a anunțat că o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite.

Focurile de armă au fost trase în jurul orei 03:00, în timp ce pe hipodromul din Schachen, Elveția, avea loc evenimentrul „Aarauer Rave Vol. 7”, potrivit poliției cantonale din Aargau și publicației Blick.

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În urma incidentului, Poliția cantonului Aargau a confirmat că o persoană și-a pierdut viața, iar alte cinci au fost rănite, unele dintre victime aflându-se în stare gravă.

„Conform constatărilor preliminare, împușcăturile din zona Schachen din Aarau, de aseară, au dus la un deces și cinci răni, unele dintre ele grave”, au declarat aceștia, potrivit Blick.

De asemenea, poliția elvețiană a anunțat că focurile au fost îndreptate asupra unei mulțimi și că există multiple victime. Deocamdată nu sunt cunoscute nici numărul acestora, nici gravitatea rănilor. De asemenea, nu se știe încă cine a tras cu arma și care a fost motivul atacului.

Publicața elvețiană Blick notează că la fața locului se află numeroase mașini de poliție, ambulanțe și echipaje de pompieri.

„Nu este încă clar ce s-a întâmplat exact”, a declarat Vanessa Rumpold, purtătoarea de cuvânt a Poliției cantonale din Aargau.

Presa elvețiană mai scrie că permietrul din jurul hipodromului a fost izolat, iar autoritățile le-au cerut oamenilor să evite zona. La intervenție a fost mobilizat inclusiv un elicopter Super Puma al armatei elvețiene, în timp ce polițiștii continuau operațiunile de căutare și anchetă.