Referendumul din Islanda pentru reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este extrem de strâns, după numărarea primelor voturi. Diferența dintre cei care se împotrivesc și cei care susțin reluarea negocierilor este de doar câteva sute de voturi.

După numărarea parțială din cele aproximativ 270.000 de persoane cu drept de vot, 52,5% dintre alegători s-au pronunțat împotriva propunerii guvernului, în timp ce 47,46% au votat pentru, potrivit publicației Visir.

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Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

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Întrebarea adresată alegătorilor a fost: „Ar trebui Islanda să reia negocierile de aderare la Uniunea Europeană?”

Cetățenii au fost chemați sâmbătă la urne pentru a decide viitorul țării

Islanda a organizat sâmbătă, 29 august, un referendum național în care cetățenii au fost chemați la urne pentru a decide dacă țara lor trebuie să reia negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Islandezii au abandonat planul anterior de aderare la blocul comunitar din cauza drepturilor de pescuit, însă acum, conjunctura geopolitică și amenințările lansate de Donald Trump cu privire la Groenlanda au pus din nou acest subiect pe masă.

Islanda a renunțat la negocierile cu UE în 2013

Islanda a depus oficial cererea de aderare la UE în 2009, dar negocierile au fost suspendate complet în 2013 din cauza politicii comune a Bruxelles-ului în domeniul pescuitului. Atunci, Islanda a refuzat să își împartă zonele exclusive de pescuit, vitale pentru economia sa națională. Guvernul euroceptic de la acea vreme a retras oficial cererea în 2015, fără a organiza un referendum.

Guvernul actual, condus de social-democrați, are o orientare pro-europeană și a promis organizarea unui referendum pentru a pune decizia în seama cetățenilor.

Presiunile geopolitice au escaladat rapid în regiunea Nord-Atlantică după ce președintele SUA, Donald Trump, și-a reînnoit amenințările privind preluarea sau anexarea Groenlandei, insula arctică din vecinătatea Islandei. Ambasadorul desemnat de Trump la Reykjavík, Billy Long, a stârnit proteste locale după ce a glumit public că Islanda ar putea deveni următorul stat american.