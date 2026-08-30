Pentru Rusia lui Putin, Siria ocupă un loc important în toate scenariile geopolitice creionate de strategii Kremlinului. Acum, Moscova a reușit să stabilească contacte cu noile autorități siriene, în ciuda neîncrederii reciproce. Rusia a susținut constant regimul lui Bashar al-Assad. A luptat împotriva forțelor de opoziție care, în cele din urmă, l-au răsturnat pe Assad și au format noul guvern. Bashar al-Assad se află în exil în Rusia. Cu toate acestea, Damascul consideră că este vital din punct de vedere strategic să mențină relațiile cu Moscova.

Noul guvern sirian trebuie să mențină un echilibru geopolitic între alți actori externi, cum ar fi Turcia, SUA și Israelul, se arată într-o analiză publicată de New Eurasian Strategies Centre.

Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Mai mult, Damascul are nevoie de specialiști ruși

„Pentru Kremlin, prezența Rusiei în Siria rămâne o chestiune de prestigiu internațional” , susține autorul analizei, cercetătorul Ruslan Suleymanov.

, susține autorul analizei, cercetătorul Ruslan Suleymanov. Totodată, Siria este și o placă turnantă care permite desfășurări militare în Africa.

Kremlinul vrea să demonstreze că rămâne în „joc”

Pe parcursul tuturor celor 14 ani ai războiului civil sirian, Moscova a sprijinit regimul lui Bashar al-Assad. A luptat împotriva rebelilor, inclusiv împotriva Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Gruparea rămâne pe lista organizațiilor teroriste interzise în Rusia.

După răsturnarea lui Assad, Kremlinul a reușit să stabilească contactul cu noul guvern format de HTS, condus de Ahmed al-Sharaa.

„Armata rusă a invadat Ucraina, în 2022. Ulterior, nu a reușit să-l ajute pe Assad, la sfârșitul anului 2024. Imaginea de lider puternic lui Putin a suferit o lovitură puternică.

Menținerea prezenței militare a Rusiei în Siria, în loc să fie expulzată cu forța, așa cum s-a întâmplat cu Iranul și Hezbollah, a atenuat oarecum această situație pentru Kremlin.

În plus, menținerea contactului cu guvernul de la Damasc, care a fost recunoscut de majoritatea țărilor din regiune, permite Kremlinului să demonstreze că rămâne în joc.

„În timpul ofensivei rebelilor de la sfârșitul anului 2024, HTS și Moscova au încheiat un acord. Acesta stabilea că armata rusă nu va interveni împotriva ofensivei HTS și, în schimb, i se va permite să își mențină prezența în Siria”, explică Ruslan Suleymanov.

Ce prevede acordul dintre Rusia și HTS din Siria

„În cele din urmă, prezența militară continuă a Kremlinului în Siria nu este o victorie pentru diplomația rusă”, consideră autorul analizei. Ar fi doar un rezultat al situației geopolitice și al condițiilor de securitate cu care se confruntă în prezent noul guvern sirian.

Pentru Damasc, menținerea unei prezențe rusești face parte dintr-un efort delicat de a păstra un echilibru complex. Și asta într-o țară în care trupele turcești rămân staționate în nord, forțele americane în est și trupele israeliene în sud.

Principalul domeniu în care noul guvern sirian solicită în prezent implicarea Moscovei este securitatea.

Damasc contează pe asistența Moscovei pentru reconstrucția forțelor sale armate.

Rusia a convenit deja să implementeze măsuri comune menite să sporească pregătirea de luptă a armatei siriene și să întrețină echipamentul militar.

„Surse apropiate anturajului lui al-Sharaa subliniază că se așteaptă ca instructorii ruși să fie implicați în recalificarea armatei siriene”, continuă autorul analizei.

Problema securității este vitală în estul și în sudul Siriei

Guvernul lui al-Sharaa a moștenit în mare parte echipamente rusești (și ocazional sovietice) de la regimul Assad.

Astfel, Moscova rămâne indispensabilă ca furnizor militar, după cum subliniază oficialii sirieni.

Mai mult, autoritățile ruse și-au dat acordul preliminar pentru vânzarea de noi arme către Siria. Aceasta implică în principal echipamente de artilerie și componente de aeronave.

„Problema securității este vitală în estul țării, în provinciile cu o populație kurdă semnificativă.

Totodată, este vitală și în sud, în provinciile populate predominant de druzi.

Aceste regiuni sunt locul în care celulele adormite ale Statului Islamic se simt cel mai în siguranță și unde rețelele de recrutare iraniene și Hezbollah continuă să opereze.

și unde rețelele de recrutare iraniene și Hezbollah continuă să opereze. Damasc consideră că Rusia – care are o vastă experiență în operarea în aceste zone – ar putea aduce o contribuție semnificativă la îmbunătățirea situației de securitate de acolo.

În estul țării, Kremlinul are contacte de lungă durată cu kurzii sirieni. Un birou de reprezentare al Kurdistanului sirian (Rojava) funcționează la Moscova din 2016.

Autoritățile siriene speră la o implicare mai activă a Kremlinului ca mediator în integrarea în armata națională a Forțelor Democratice Siriene (SDF), conduse de kurzi. Acestea au fost dizolvate la începutul acestui an”, amintește Ruslan Suleymanov.

Damascul a stabilit o mai bună coordonare cu americanii

Același lucru este valabil și pentru coasta mediteraneană a Siriei. Acolo a avut loc o escaladare a violențelor între noile autorități și populația locală, în martie 2025.

Damascul consideră că Rusia ar putea asuma un rol de „patronaj discret” asupra minorităților creștine și alawite din această regiune. Familia Assad este alawită.

„Autoritățile siriene se bazează pe ajutorul Moscovei în contracararea așa-numitelor celule adormite ale teroriștilor Statului Islamic, în principal în regiunile deșertice din est și sud.

Sprijinul aerian rusesc ar putea ajuta la zdrobirea rămășițelor militanților.

Deocamdată, însă, Damascul a stabilit o mai bună coordonare cu americanii, care atacă ocazional pozițiile ISIS.

Ciocnirile dintre membrii comunității druze și forțele de securitate ale noului guvern au fost urmate de intervenția militară israeliană, în iulie 2025. Damascul a propus Moscovei să reactiveze un mecanism existent din 2018. Partea rusă acționa ca garant că nicio amenințare la adresa securității Israelului nu va proveni de pe teritoriul sirian.

În timpul primei sale vizite la Moscova, în octombrie 2025, al-Sharaa i-a cerut lui Vladimir Putin să redistribuie trupele rusești în nouă locații din sud-vestul Siriei, în jurul localităților Al-Quneitra și Daraa.

Redistribuirea a fost suspendată din cauza obiecțiilor Israelului, care desfășoară periodic operațiuni militare în sudul Siriei.

Incapacitatea Kremlinului de a influența poziția Israelului împinge guvernul sirian spre o cooperare mai strânsă cu Statele Unite. Cei din cercul apropiat al lui al-Sharaa sunt convinși că Washingtonul are o influență serioasă asupra lui Netanyahu”, continuă autorul analizei.

Factorul „Libia” nu poate fi exclus din scenariu

Pentru Rusia, menținerea unei prezențe militare în Siria rămâne o chestiune de prestigiu internațional. Este, însă, și un coridor logistic vital pentru trimiterea de trupe și echipamente în Africa, în principal în Libia.

„Baza aeriană Khmeimim de pe coasta mediteraneană siriană rămâne indispensabilă ca centru de tranzit pentru armata rusă.

Sub regimul Assad, Khmeimim a fost o bază crucială pentru operațiunile militare din interiorul Siriei împotriva opoziției armate și a militanților islamiști.

Acum este din ce în ce mai mult utilizată ca aerodrom strategic și centru logistic, în special pentru transportul aerian de personal militar și mărfuri rusești către țările africane, în principal Libia.

Acolo, Rusia cooperează cu Armata Națională Libiană (LNA) a lui Khalifa Haftar.

Rusia menține o prezență militară în Benghazi și Sirte.

Baza aeriană rămâne în continuare indispensabilă pentru Kremlin, ca arteră logistică.

Autoritățile de la Damasc intenționează să transforme orașul Khmeimim într-un centru de antrenament pentru trupele siriene.

În august anul acesta, Damasc și Moscova au ajuns la un memorandum de înțelegere pentru a stabili viitorul bazelor rusești de la Khmeimim și Tartous.

Statul sirian va prelua gestionarea facilităților civile, integrându-le treptat în administrația civilă a țării. Facilitățile militare vor fi reutilizate drept centre comune de antrenament”, mai scrie autorul analizei.

Putin, un lider care nu poate fi ignorat de sirieni

Există o atitudine relativ negativă față de Rusia în rândul noilor autorități locale. Se manifestă, în principal, în provinciile nordice Alep și Idlib.

Cercul apropiat al lui al-Sharaa consideră vitală, din punct de vedere strategic, menținerea legăturilor cu Moscova.

„Al-Sharaa consideră Rusia ca una dintre marile puteri și îl consideră pe Putin un politician care nu poate fi ignorat.

Contactele strânse cu Rusia sunt necesare pentru ca al-Sharaa să mențină o politică externă echilibrată.

Nu vrea să fie perceput ca un politician pro-turc sau pro-occidental.

Tocmai de aceea, de exemplu, nu a ținut cont de apelurile oficialilor

Damascul este convins că menținerea unor relații lipsite de ostilitate cu Rusia va asigura bunăvoința Kremlinului.

Astfel, Moscova nu ar bloca inițiativele internaționale venite în sprijinul guvernului sirian”, încheie Ruslan Suleymanov.