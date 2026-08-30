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ANM anunță caniculă, dar și ploi torențiale, vijelii și grindină. Cum va fi vremea la începutul săptămânii

ANM anunță caniculă, dar și ploi torențiale, vijelii și grindină. Cum va fi vremea la începutul săptămânii
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Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic. Însă nu lipsește nici instabilitate atmosferică. 

Informarea meteorologică este valabilă până în această seară, la ora 21:00, și vizează întreaga țară. ANM mai anunță că – la începutul săptămânii viitoare – vremea călduroasă va persista. În vest și sud-vest va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

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  • Vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării.
  • Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 34 de grade.
  • Vor fi mai scăzute pe litoral și în depresiuni, dar și mai ridicate în regiunile vestice unde izolat se vor înregistra 35-36 de grade.

Sursa – ANM

Atenționare meteo – cod galben

ANM a emis și o atenționare meteorologică – cod galben – valabilă până luni la ora 21:00.

Luni (31 august), în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă.

  • Disconfortul termic va fi ridicat.
  • Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, anunță ANM.

Sursa – ANM

ANM: Averse torențiale moderate cantitativ

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică duminică după-amiază și seara, local în Carpații Orientali și Meridionali.

  • Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ.
  • Vor fi și descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii (rafale în general de 45-55 km/h).

Izolat va cădea grindină de mici dimensiuni (1-2 cm). Îndeosebi în intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp și izolat de peste 20-25 l/mp, precizează meteorologii ANM.

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