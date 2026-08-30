Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic. Însă nu lipsește nici instabilitate atmosferică.
Informarea meteorologică este valabilă până în această seară, la ora 21:00, și vizează întreaga țară. ANM mai anunță că – la începutul săptămânii viitoare – vremea călduroasă va persista. În vest și sud-vest va fi caniculă și disconfort termic ridicat.
ANM a emis și o atenționare meteorologică – cod galben – valabilă până luni la ora 21:00.
Luni (31 august), în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă.
Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, anunță ANM.
Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică duminică după-amiază și seara, local în Carpații Orientali și Meridionali.
Izolat va cădea grindină de mici dimensiuni (1-2 cm). Îndeosebi în intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp și izolat de peste 20-25 l/mp, precizează meteorologii ANM.