Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate

23 nov. 2025, 23:40, Tehnologie
S-ar putea ca omenirea să fi trecut într-o nouă eră a roboticii asemănătoare ființei umane. A fost lansat un prototip de robot care se aseamănă foarte mult cu femeile.

Acest ultim prototip prezintă un robot cu o față incredibil de moale și realistă, care reacționează la atingere într-un mod care pare aproape imposibil de distins de pielea reală. Nivelul de detaliu al texturilor faciale și al micro-mișcărilor este ceva ce cercetătorii urmăresc de ani de zile, iar acum devine în sfârșit tangibil.

Ceea ce îl face uluitor este modul natural în care materialul reacționează sub presiune. Se comprimă, se mișcă și revine la forma inițială, exact ca pielea umană, sugerând un viitor în care exprimarea emoțională și interacțiunea fizică cu roboții ar putea părea șocant de reale.

Noul model ar putea să o depășească pe Aria

Aria a fost lansată în ianuarie anul acesta, un robot umanoid personalizabil, care folosește inteligența artificială pentru a vă cunoaște și a deveni un cât mai bun companion.

Deși nu este chiar un agent de inteligență generală artificială (AGI), Aria a fost conceput pentru a fi conștient de context și poate învăța mai multe despre cei din jur în timp – ceea ce îl face ideal fie pentru utilizare comercială în roluri de contact cu clienții, fie ca un companion romantic.

„Acesta este robotul nostru umanoid, alimentat cu Inteligență Artificială. E foarte realistică, are propriul profil pe rețelele sociale și ar putea concura cu voi într-o zi. Ce o face atât de specială este că poți vorbi cu ea și îi poți pune întrebări”, le-a explicat Andrew Kiquel, directorul executiv al Realbotix.

