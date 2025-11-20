Oamenii de știință din Elveția au creat un robot de mărimea unui bob de nisip. Controlat de magneți, acesta este capabil să livreze cât mai precis medicamente în orice parte afectată a corpului.

Robotul este menit să reducă efectele adverse ale multor medicamente. Numiți micro-roboții acustici bioresorbabili, aceștia sunt capabili să funcționeze în fluidele corporale. Sunt controlați de magneți pentru a livra și elibera încărcătura medicamentoasă numai atunci când ajung la destinație.

„Am atins doar vârful icebergului”, a spus Bradley J. Nelson, autorul studiului, un profesor specializat în robotică la ETH Zurich.

„Cred că medicii chirurgi vor folosi asta. Sunt sigur că vor avea multe idei despre cum să folosească microrobotul. Capsula, controlată de magneți, poate trata anevrismul, tumoarea cerebrală și poate repara legăturile necorespunzătoare dintre artere și vene.”

Microroboții au fost deja testați pe porci. Nelson estimează că ar putea trece între 3 și 5 ani până când microroboții vor putea transporta medicamente în corpul uman pe durata testelor medicale, informează The Washington Post.

Microroboții pot varia în dimensiune, dar au aproximativ 30 micrometri în diametru, adică mai puțin decât grosimea unui fir de păr. Ulterior, dispozitivul poate fi absorbit de organism fără a provoca rău. Echipa a demonstrat eficacitatea acestor microroboți și pe șoareci după patru livrări terapeutice în decurs de 21 de zile. De asemenea, ar putea fi mai eficienți la micșorarea tumorilor decât un tratament care nu este furnizat de roboți.

Sursa Foto: Institute of Robotics and Intelligent Systems

Autorul recomandă:Nanoroboții DISTRUG tumorile canceroase. Ficțiunea devine REALITATE