Un robot dotat cu inteligență artificială a dansat miercuri pentru președintele rus Vladimir Putin, la o expoziție organizată de Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, concepută pentru a prezenta progresele tehnologice ale companiei.

„Mă numesc Green”, s-a prezentat robotul. „Sunt primul robot umanoid din Rusia, dotat cu inteligență artificială întrupată. Asta înseamnă că nu sunt doar un program pe un ecran, ci o întruchipare fizică a tehnologiei.”

„Aș vrea să mă laud cu ultimul dans pe care l-am învățat de la creatorii mei. Iată melodia mea preferată”, a anunțat Green, după care a început să danseze pe o melodie rusească.

La final, robotul umanoid s-a înclinat politicos.

„Peste patruzeci de senzori îmi permit să mă mișc lin, să-mi mențin echilibrul cu încredere și să interacționez în siguranță cu oamenii”, i-a spus Green președintelui rus, care a urmărit dansul robotului zâmbind. „Foarte frumos, mulțumesc”, l-a lăudat Putin.

Primul robot umanoid al Rusiei a „leșinat” la prezentare

Primul robot umanoid al Rusiei, dotat cu inteligență artificială, nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor creatorilor săi. În timpul unui eveniment tehnologic de la Moscova, în cadrul căruia era prezentat, AIdol a început să se împleticească pe scenă și a căzut.

Într-un videoclip, care a devenit viral pe rețelele de socializare, se poate vedea cum umanoidul se deplasează lent pe scenă, chiar pe coloana sonoră a filmului Rocky. După ce ridică mâna pentru a saluta publicul, robotul se dezechilibrează și cade. Cei doi membri ai personalului care îl însoțeau se grăbesc sa-l ridice și să remedieze defecțiunea, însă o pânză neagră a fost desfășurată în fața lor de organizatori, pentru a acoperi incidentul.

