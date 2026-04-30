Te-ai săturat de Google Maps? Iată șase alternative la aplicația de hărți inclusă pe terminalele cu Android.

Google Maps nu este cea mai folosită aplicație de hărți GPS din lume din întâmplare, ci oferă cele mai complete cartografii disponibile, scrie eleconomista.es.

Nu furnizează doar informații în timp real despre trafic și rute diferite pentru a ajunge la destinație, ci și date despre locurile respective, afaceri, benzinării.

Pe de altă parte, aplicația Google Maps nu este perfectă și unii utilizatori și-ar dori altceva.

Expertul IT Andy Betts propune 6 alternative la Google Maps, din care a ales-o pe cea mai bună.

Andy Betts: „Împreună, au sute de milioane de descărcări”

TomTom

TomTom există dinaintea Google Maps, de pe vremea când nici nu existau smartphone-uri. Din păcate, are funcții destul de limitate, dar poate fi o alternativă.

Waze

Eternul Waze, cel mai mare „rival” al Google Maps, aparține tot companiei…Google. Este proiectat mai ales pentru deplasările cu mașina, oferind informații multiple. Nu este însă la fel de cuprinzător ca Maps.

Sygic

Sygic este o aplicație de navigație premium. Versiunea free de 7 zile te poate convinge să dai banii pe cea completă. Din păcate, dacă dorești o aplicație gratuită pe care să te poți baza (cum este Google Maps și Waze), Sygic nu te poate ajuta.

Organic Maps

Cea mai bună aplicație de hărți pentru cei preocupați de datele personale. Poate fi folosită offline și descarcă automat hărțile, când o accesezi. Dincolo de stilul Condus, oferă și suport GPS pentru plimbări pe jos și cu bicicleta, de exemplu. Nu furnizează însă informații despre benzinării și alte facilități.

OsmAnd – Maps & GPS Offline

Hărțile și rutele sunt optime și te ajută să te ghidezi, fie că mergi pe jos, cu mașina, cu bicicleta sau chiar cu transportul public. Problema: trebuie să descarci harta zonei în care te afli și, dacă dorești să ieși din această zonă, vei fi nevoit să descarci o altă hartă și tot așa.

Câștigător: HERE WeGo

HERE WeGo a fost creată inițial de „veteranul” Nokia și acum este deținută de un consorțiu de producători auto.

Este cea mai apropiată aplicație de Google Maps.

Chiar dacă este mai „prietenoasă” din punct de vedere al confidențialității datelor, versus Google Maps, aplicația își „urmărește” totuși utilizatorii, pentru a furniza informații în timp real.

Funcționează fie cu internet, fie offline, dacă descarci hărțile întregi ale unor țări. Are diverse tipuri de hărți și oferă informații despre facilitățile din jur, deci poate înlocui Google Maps.

