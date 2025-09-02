Funicularul „Gloria” , cunoscut și ca „Ascensor da Gloria”, este un mijloc de transport operat de compania Carris, care leagă inima orașului Pombaline cu Grădina Belvederea Sao Pedro de Alcantara, precum și Avenida da Liberdade de districtul Bairro Alto.

Este un mijloc de transport folosit de 3 milioane de pasageri anual. Din interior, turiștii pot observa minunățiile Lisabonei, fiind considerată nu doar o atracție turistică, ci și o realizare inginerească extraordinară! Cum funcționează și care este povestea sa?

Tehnologia

Funicularul este o cale ferată prin cablu. Cablul este atașat la o pereche de tramvaie, care le mută de sus în jos pe o pantă abruptă, iar vehiculele ascendente și descendente se contrabalansează reciproc. În privința funicularului emblematic din Lisabona, două vagoane sunt atașate permanent la capetele opuse ale unui cablu de transport, înfășurat peste un scripete la capătul superior al șinei. Tracțiunea este asigurată de motoarele electrice, alimentate printr-un cablu aerian.

Funcționând pe principiul contragreutății, sistemul este format din două tramvaie legate printr-un cablu, permițând urcarea și coborârea simultană. Într-un mod unic, motoarele electrice ale vagoanelor, alimentate de cablurile aeriene, asigură tracțiunea. Cablul leagă cele două vagoane pentru ca acestea să urce și să coboare simultan. Fiecare vagon acționează ca o contragreutate, unul pentru celălalt.

Linia pe care se deplasează funicularul are o lungime de 275 de metri. Vagoanele sunt proiectate pentru a asigura confort pasagerilor, cu scaune dispuse longitudinal pentru a menține o perspectivă plană. Călătoria cu funicularul „Gloria” durează de obicei aproximativ 2-3 minute. O coborâre de-a lungul șinei pe o pantă înclinată durează între 5 și 8 minute. Pasagerii pot putea observa frumoasele vitrine din Lisabona cu graffiti de cartier, predominant pe partea dreaptă. Această zonă a fost construită din secolul al XIX-lea, fiind dedicată oficial artei stradale autorizate. De asemenea, se pot vedea Palatul Foz și cartierul Misericórdia.

Istorie

Prima linie de funicular din istorie a fost proiectată în orașul francez Lyon, în 1862. La Lisabona, Nova Companhia dos Ascensores Mecanos de Lisboa („Noua Companie de Lifturi Mecanice din Lisabona”) a primit o concesiune din 1875 pentru construirea funicularului „Gloria”, mijlocul de transport fiind proiectat de inginerul șef Raoul Mesnier du Ponsard. Lucrările au debutat în 1882 și au durat trei ani, potrivit GPSmyCity. Funicularul a fost finalizat și inaugurat pe 24 octombrie 1885, în parohia civilă Santo Antonio din Lisabona.

Inițial, funicularul era alimentat cu apă. Funcționa ca un sistem de contragreutăți acționat de apă. Din 1886, a trecut la un mecanism acționat de abur. Linia includea două vagoane cu roți exterioare și un cablu central fixat. Vagoanele aveau două etaje, cu două bănci interioare în compartimentul inferior și două în compartimentul superior, spate în spate.

În 1912, „Nova Companhia dos Ascensores Mecanos de Lisboa” a semnat cu Consiliul Municipal din Lisabona pentru a permite electrificarea liniilor între anii 1914 și 1915. În 1926, ca urmare a dizolvării companiei „Nova Companhia dos Ascensores Mecanicos de Lisboa”, funicularul a devenit proprietatea Companiei Carris.În 1995, operatorul liniei a propus clasificarea funicularului drept monumentul național al Portugaliei.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Funicularul emblematic din Lisabona a deraiat: sunt 15 morți și 18 răniți: „Lisabona este în doliu”