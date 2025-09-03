Tehnologia și istoria din spatele furnicularului „Gloria” din Lisabona

Furnicularul „Gloria” , cunoscut și ca „Ascensor da Gloria”, este un tip de tramvai/ascensor care leagă centrul orașului Pombaline cu Grădina Belvederea Sao Pedro de Alcantara și este operată de compania Carris.

Istorie

A fost proiectat de inginerul șef Raoul Mesnier du Ponsard, Lucrările la furnicular au deburat în 1882. Ascensorul a fost finalizat și inaugurat a fost inaugurat pe 24 octombrie 1885, în parohia civilă Santo Antonio din Lisabona. Pe vremuri, ascensorul funcționa ca un sistem de contragreutăți acționat de apă și înlocuit cu un mecanism acționat de abur până în 1886. Linia includea două vagoane cu roți exterioare și un cablu central fixat.

Vagoanele aveau două etaje, cu două bănci în compartimentul inferior, spre interior, și două în compartimentul superior, spate în spate. În 1912, Nova Companhia dos Ascensores Mecanos de Lisboa a semnat cu Consiliul Municipal din Lisabona pentru a permite electrificarea liniilor între anii 1914 și 1915. În 1926, ca urmare a dizolvării companiei „dos Ascensores Mecanicos de Lisboa”, furnicularul a devenit proprietatea Companiei Carris.

Tehnologia de azi

În prezent, două vagoane sunt atașate permanent la capetele opuse ale unui cablu de transport, înfășurat peste un scripete la capătul superior al șinei. Tracțiunea este asigurată de motoare electrice, alimentate printr-un cablu aerian.

Cablul leagă cele două vagoane pentru ca vagoanele să urce și să coboare simultan. Fiecare vagon acționează ca o contragreutate pentru celălalt. Linia este lungă de 275 de metri și durează aproximativ 3 minute.

