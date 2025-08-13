Pe litoral, marea este și astăzi periculoasă. Îmbăierea este strict interzisă din cauza gropilor adânci din apă, curenților puternici și valurilor mari, fiind arborat steagul roșu, care nu este doar de decor.

Mulți turiști s-au aventurat în apă, în ciuda restricției, și cu greu s-au dus la mal, în ciuda salvamarilor care au tot țipat să-i avertizeze că este pericol mare de înec, potrivit Știrile PRO TV.

Marea este foarte agitată, dar unii turiști, cu toate că nu știu să înoate deloc, tot intră în apă, încântați de briza mării. Valurile puternice au săpat nisipul, formând gropi adânci. În locuri unde în urmă cu săptămână erau prosoape și șezlonguri este acum apă. Unii turiști se aventurează și dincolo de geamandură, deplasându-se cu ATV-uri, cu fluiere și înarmându-se cu multă răbdare.

Antena 3 CNN a semnalat un fenomen neobișnuit, cunoscut ca „cliffing”. Valurile și curenții au creat dune de un metru înălțime pe plajele din sudul litoralului.

Din cauza dunelor, turiștilor le poate fi mai dificil să mai ajungă în apa mării, iar pentru copii și vârstnici poate fi riscant.

Săpămâna trecută, o furtună violentă din Marea Neagră a devastat mai multe plaje din stațiunea Saturn.

Sursa Video: PRO TV

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă:Topul celor mai frumoase plaje sălbatice din România. Zonele în care turiștii găsesc liniște și nisip fin