Prima pagină » Turism » Alertă pe litoralul românesc: Steagul roșu este iar arborat! Valurile ajung și până la 2 metri înălțime

Alertă pe litoralul românesc: Steagul roșu este iar arborat! Valurile ajung și până la 2 metri înălțime

13 aug. 2025, 15:44, Turism
Alertă pe litoralul românesc: Steagul roșu este iar arborat! Valurile ajung și până la 2 metri înălțime

Pe litoral, marea este și astăzi periculoasă. Îmbăierea este strict interzisă din cauza gropilor adânci din apă, curenților puternici și valurilor mari, fiind arborat steagul roșu, care nu este doar de decor.

Mulți turiști s-au aventurat în apă, în ciuda restricției, și cu greu s-au dus la mal, în ciuda salvamarilor care au tot țipat să-i avertizeze că este pericol mare de înec, potrivit Știrile PRO TV.

Marea este foarte agitată, dar unii turiști, cu toate că nu știu să înoate deloc, tot intră în apă, încântați de briza mării.  Valurile puternice au săpat nisipul, formând gropi adânci. În locuri unde în urmă cu săptămână erau prosoape și șezlonguri este acum apă. Unii turiști se aventurează și dincolo de geamandură, deplasându-se cu ATV-uri, cu fluiere și înarmându-se cu multă răbdare.

Antena 3 CNN a semnalat un fenomen neobișnuit, cunoscut ca „cliffing”. Valurile și curenții au creat dune de  un metru înălțime pe plajele din sudul litoralului.

Din cauza dunelor, turiștilor le poate fi mai dificil să mai ajungă în apa mării, iar pentru copii și vârstnici poate fi riscant.

Săpămâna trecută, o furtună violentă din Marea Neagră a devastat mai multe plaje din stațiunea Saturn.

Sursa Video: PRO TV

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă:Topul celor mai frumoase plaje sălbatice din România. Zonele în care turiștii găsesc liniște și nisip fin

Citește și

TURISM Stațiunea de la Marea Neagră unde „AURUL NEGRU” vindecă mii de turiști veniți din toată țara. Ce obiective poți vizita aici
14:42
Stațiunea de la Marea Neagră unde „AURUL NEGRU” vindecă mii de turiști veniți din toată țara. Ce obiective poți vizita aici
TURISM „Septembrie în Grecia”. O sută de motive să vizitezi țara în acest anotimp
17:54, 09 Aug 2025
„Septembrie în Grecia”. O sută de motive să vizitezi țara în acest anotimp
FOTO-VIDEO Imagini spectaculoase! Ambuteiaj ca în centrul CAPITALEI, pe Transfăgărășan
12:23, 03 Aug 2025
Imagini spectaculoase! Ambuteiaj ca în centrul CAPITALEI, pe Transfăgărășan
ISTORIE Un detaliu neobișnuit pe care puțini turiști îl observă la muzeul de lângă sanctuarul unde ORACOLUL de la Delfi prevestea viitorul
09:20, 03 Aug 2025
Un detaliu neobișnuit pe care puțini turiști îl observă la muzeul de lângă sanctuarul unde ORACOLUL de la Delfi prevestea viitorul
DESTINAȚII „Litoralul Ardealului”, o stațiune foarte vizitată de turiști străini: Te duce cu gândul la Grecia sau Bulgaria
15:39, 02 Aug 2025
„Litoralul Ardealului”, o stațiune foarte vizitată de turiști străini: Te duce cu gândul la Grecia sau Bulgaria
TURISM Orașul unde turiștii pot fi AMENDAȚI dacă umblă în bikini, în slip sau topless în afara plajei. Primar: „Respectul nu pleacă în vacanță”
17:56, 31 Jul 2025
Orașul unde turiștii pot fi AMENDAȚI dacă umblă în bikini, în slip sau topless în afara plajei. Primar: „Respectul nu pleacă în vacanță”
Mediafax
Ultimatum dat de Bolojan! Premierul le-a cerut reprezentanţilor instituţiilor subordonate Guvernului propuneri de reorganizare
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Preoții, călugărițele și călugării nu vor mai fi primiți în spitale făra plata asigurării de sănătate la stat
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Podul cu cel mai mare arc parabolic din România a trecut testul de rezistenţă: Cum arată, unde este și când se deschide circulației
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Pățania unui român în Grecia. A cerut ajutorul pe un grup de Facebook, după ce și-a blocat mașina cu cheia în portbagaj: „Nevasta mă înjură de 4 ore”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune de cenzură
Evz.ro
Exclusiv. Număr record de firme în pragul falimentului. Cine poate face profit de pe urma lor
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Detalii neștiute din culisele despărțirii lui Dorian Popa de Babs. Artistul era pe punctul de a rămâne cu casa goală
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Luigi Cani, Gardianul Amazonului. Peste 100 de milioane de semințe de copaci „plantate” din cer în mijlocul „Plămânilor Lumii”
EXTERNE Donald Trump, mesaj DUR înaintea întâlnirii cu Putin: „Presa nedreaptă citează oameni ratați și proști ca John Bolton”
16:49
Donald Trump, mesaj DUR înaintea întâlnirii cu Putin: „Presa nedreaptă citează oameni ratați și proști ca John Bolton”
SPORT Dan Petrescu, 3 etape de suspendare în Superliga! Ce erori a comis tehnicianul de la CFR Cluj
16:44
Dan Petrescu, 3 etape de suspendare în Superliga! Ce erori a comis tehnicianul de la CFR Cluj
ACTUALITATE Vedeta tenisului din anii ’90, Monica Seles, dezvăluie că suferă de o BOALĂ autoimună foarte rară: „Mă afectează în fiecare zi”
16:24
Vedeta tenisului din anii ’90, Monica Seles, dezvăluie că suferă de o BOALĂ autoimună foarte rară: „Mă afectează în fiecare zi”
ACTUALITATE Ciprian Șerban salvează comunitatea din Galați. Ministrul pornește lucrările la calea ferată distrusă de INUNDAȚIILE din 2024
16:23
Ciprian Șerban salvează comunitatea din Galați. Ministrul pornește lucrările la calea ferată distrusă de INUNDAȚIILE din 2024
SPORT LPF face pasul în spate! Gino Iorgulescu anunță că va lupta pentru „transparență și consultare obligatorie”
16:20
LPF face pasul în spate! Gino Iorgulescu anunță că va lupta pentru „transparență și consultare obligatorie”
GALERIE FOTO Imaginile ruinei de la PLANȘEUL Unirii. Daniel Băluță: „Pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor”
16:11
Imaginile ruinei de la PLANȘEUL Unirii. Daniel Băluță: „Pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor”