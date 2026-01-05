Prima pagină » Actualitate » Românii pot călători, în 2026, într-o țară ieftină și atrăgătoare din Europa. Berea costă doar 1 euro, iar o masă completă nu trece de 15 euro

05 ian. 2026, 13:43, Actualitate
În 2026, românii sunt invitați să descopere una dintre cele mai fascinante țări din Europa, care anul acesta se conturează tot mai clar drept una dintre marile surprize turistice.

După mulți ani în care a fost privită ca un colț discret de pe „Bătrânul continent”, această țară din Balcani începe să fie descoperită de tot mai mulți călători.

De ce este Albania o destinație de luat în seamă

Românii se numără printre turiștii care își doresc vacanțe accesibile, iar Albania le îndeplinește toate condițiile. Aici sunt prețuri reduse, dar și peisaje spectaculoase și o autenticitate culturală care transformă țara într-o destinație ideală pentru turiștii cu buget limitat.

Unul dintre principalele atuuri ale Albaniei rămâne costul scăzut al vieții. În multe zone ale țării, o bere locală poate fi cumpărată cu aproximativ 1 euro, iar o masă completă, cu fel principal și garnitură, nu trece de 15 euro, cu tot cu bacșișul lăsat ospătarului. Chiar și în restaurantele tradiționale, prețurile pentru un preparat principal încep de la 5 euro, ceea ce face ca mesele în oraș să fie accesibile pentru aproape orice turist.

Cazarea este la rândul ei extrem de convenabilă. Cei care aleg să se cazeze în locuințe locale pot găsi camere cu prețuri cuprinse între 10 și 20 de euro pe noapte. Hotelurile pornesc, în general, de la aproximativ 25 de euro pe noapte, oferind condiții decente și servicii bune.

În capitala țării, Tirana, tarifele sunt ușor mai ridicate comparativ cu alte regiuni, dar tot rămân sub media europeană. În schimb, zone precum Riviera Albaneză sunt apreciate pentru raportul excelent între preț și calitate.

Ce se poate vizita în Albania

Pentru iubitorii de natură, o experiență de neratat o reprezintă băile termale de la Banjat e Benjes, situate în Parcul Național al Bradului, de la Hotova. Apele calde, pe fundal montan, sunt completate de Podul Otoman Kadiut, o construcție medievală bine conservată, care traversează râul Langarica cu ape de un turcoaz spectaculos.

La mai puțin de două ore de Tirana se află Berat, oraș inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Cu o istorie de peste două milenii, Berat impresionează prin arhitectura sa unitară și atmosfera de muzeu în aer liber. O experiență similară oferă și Gjirokaster, supranumită „orașul de piatră”, renumită pentru arhitectura otomană și farmecul său aparte.

Nu departe de Fier se află situl arheologic Apollonia de Iliria, unde pot fi admirate ruinele Templului zeiței Artemis, dar și exponate păstrate în Mănăstirea Sfânta Maria. De asemenea, orașul Kruje, situat la 30 de kilometri de Tirana, atrage prin castelul său și legătura strânsă cu eroul național Skanderbeg.

Cu plaje întinse de-a lungul Rivierei Albaneze, orașe istorice și prețuri extrem de prietenoase, Albania se anunță una dintre cele mai atractive destinații europene pentru vara lui 2026.

Orașul european în care 8 din 10 turiști sunt români. Trecerea graniței e mai facilă, după intrarea în Schengen. „E scris în limba română peste tot"

Orașul european în care 8 din 10 turiști sunt români. Trecerea graniței e mai facilă, după intrarea în Schengen. „E scris în limba română peste tot”

