Distracție și voie bună în stațiunea Păltiniș. Cât plătesc turiștii pentru o lecție de schiat care durează o oră

03 ian. 2026, 12:40, Actualitate
Cât plătesc turiștii pentru o lecție de schiat la Păltiniș / Sursa FOTO: screenshot video PRO TV

Stațiunea Păltiniș a fost luată cu asalt de turiști, iar pârtiile sunt pline și distracția, în toi. Cu toate că Soarele se arată mai greu, din cauza norilor groși, numeroși oaspeți au „invadat” stațiunea sibiană, bucurându-se de zăpadă și atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă.

La Păltiniș, condițiile pentru schiori sunt excelente, indiferent dacă vorbim de începători sau avansați.

Cât costă lecțiile de schiat

La Sibiu a început să ningă puternic sâmbătă dimineață, 3 ianuarie, astfel că zăpada de pe pârtii s-a făcut numai bună. În plus, din acest weekend, se poate schia și pe nocturnă, potrivit Știrile Pro TV.

„Îmi place să schiez și să mă dau cu sania și să fac îngerași de zăpadă”, spune o fetiță, întrebată de ce preferă iarna.

La intrarea în stațiunea Păltiniș, complexul îi așteaptă pe turiști, care au garanția că aici vor găsi pârtii prietenoase pentru copii.

Și, cum se întâmplă de obicei, a fost mare aglomerație, mai ales că toată lumea a vrut să ajungă cu mașina cât mai aproape de pârtie. Dar, deși au existat și astfel de provocări, atmosfera a fost plină de voioșie la Păltiniș.

„Cred că e o zi cu multă lume. Important e să nu stăm în casă, să venim la zăpadă”, a transmis Cristian Petre, instructor de schi.

„Au fost mici căzături pentru mine, e prima dată când mă urc pe placă. E o atmosferă incredibilă aici, a și nins, e superb”, a declarat un tânăr, completat de alt adolescent: „Poți să ajungi foarte repede din Sibiu până aici, și cei de la Păltiniș fac zăpadă foarte bună”.

Pentru o zi întreagă, prețul unui skipass este, în timpul săptămânii, de 165 lei pentru adulți, 155 de lei pentru studenți, elevi și pensionari, iar pentru copii, 135 de lei. Iar cei care vor să învețe să schieze trebuie să plătească 150 de lei pentru o oră de pregătire cu un instructor. Potrivit sursei citate, prețurile vor mai scădea după data de 11 ianuarie.

