Final de vară, relaxare pe LITORAL. Mulți elevi profită de ultima șansă de a merge la mare înainte de începerea școlii

30 aug. 2025, 20:15, Turism
Este ultimul weekend de vară calendaristic, însă marea liniștită și vremea superbă au atras pe litoral peste 80.000 de turiști.

Mulți elevi profită de ultima șansă de a merge la mare înainte de a se întoarce la școală. Și studenții petrec din plin pentru că anul universitar se apropie cu pași repezi.

Mulți turiști s-au bucurat de distracție, Soare și de apa caldă a mării prin  programul „Litoralul pentru toți”, cu reduceri de 60%, potrivit Știrile PRO TV.

Într-o atmosferă ca-n vârf de sezon, stațiunea Năvodari a fost plină de turiști.  Elevii sunt bucuroși că au reușit să se distreze la mare la finalul verii, lăsând grijile deoparte.

De săptămâna viitoare, trebuie să meargă cu părinții după rechizite. În plus, începerea noului an școlar se anunță a fi tensionat din cauza protestelor și grevelor anunțate de sindicatele din Educație.

De luni, tarifele se vor micșora la cazare și cu 60%. Peste 100 de hoteluri vor rămâne deschise în septembrie, iar prețurile pornesc de la 53 de lei de persoană pe noapte, la hotelurile de 2 stele din Eforie Nord.

Prețuri cazare în septembrie 2025:

  • 53 lei – hotel de 2 stele (Eforie Nord)
  • 69 lei – hotel de 2 stele (Mamaia)
  • 70 lei – hotel de 3 stele (Jupiter și Venus)
  • 88 de lei  – cele mai ieftine hoteluri (Costinești)

Sursa Foto: Shutterstock

Sursa Video: PRO TV

