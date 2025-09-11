Poalele munților Parâng unde apusurile fac spectacol. În ținutul momârlanilor, oamenii tind să creadă că se trag direct din daci

La poalele munților Parângm în Ținutul Momârlanilor, oamenii tind să se creadă descendenți direcți ai dacilor.

Potrivit Știrile PRO TV, doar bătrânii din cătunele izolate mai mențin vii tradițiile locale.

Numele de „momârlani” vine de la o poreclă dată de austro-ungari.

Lucreția Mălinesc, momârlancă din Slătinioara, a declarat pentru Știrile PRO TV:

„Noi le zicem lor „barabe” și ei ne zic nouă „maradvány”, adică un fel de rămășiță. Și de la maradvany, ajunserăm „momârlani”.

Localnicii se mândresc cu numele acestora. Ei trăiesc între două izvoare ale Jiului. În costume de sărbătoare, ei au construit mici cimitire în spatele caselor.

Cu timpul, bătrânii s-au dus în spate, unde e liniște, iar tinerii au plecat la oraș. Multe case au rămas goale.

„Vă dați seama, să cobori de aici de pe dealuri și să meri cu el în cimitir, e destul de greu, mai ales iarna. Trebuia coborât pe mâini, zăpada mare… Și atuncea i-a îngropat în spatele caselor.”, a spus Rafila Drăgănescu.

Reporter: ”În casa asta nu mai stă nimeni?”

Petru Gălățan, momârlan din Slătinioara:

”Nu mai stă nimeni, aici or murit toți”.

Reporter: ”Sunt multe case așa goale?

Petru Gălățan: ”Da! Goale!”

Rozalia Gălățan încă țese, zâmbește și este voioasă la 86 de ani.

„Mai demult nu s-a lucrat cu bumbac. Punea bunicile și mama cânepă. Dar acuma, auzi, nu-i mai lasă ca zice că e droguri!”, a spus ea.

Cu fiecare an, mulți călători vin în vizită. Se pun pe fân și savurează mămăligă cu brânză sau se duc la Cheile Băniței, călcând desculți în apa rece. Alții se dau cu parapanta.

Următorul popas este peștera Bolii, unde niște comercianți cu mărfuri s-au ascuns aici pe durata invaziei tătarilor.

Imre Szuhanek, ghid:

„Un mic nobil valah, Bolia, din Zarand, două săptămâni protejează comercianții. Pentru care este uns la grad de cavaler iar localnicii în loc să folosească Peștera Bolia, era mai simplu să spuna Peștera Bolii, da?”

Turiștii au nevoie de o săptămână pentru a vizita Ținutul Momârlanilor. Pentru o experiență inedită, este recomandat dormitul într-un cort sau într-o colibă.

