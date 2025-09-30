Regele Charles și satul Viscri – dragoste la prima vedere în Transilvania

La nici o oră de mers cu mașina de la Brașov spre inima Transilvaniei, timpul pare că s-a oprit în urmă cu două-trei secole. A rămas prins, între ulițele mici și pietruite, casele săsești albastre, grădinile cu flori de câmp și clopotul bisericii fortificate. O poveste fascinantă, trăită aievea în 2025. În acest loc liniștit al Transilvaniei și-a găsit inspirația și liniștea sufletească însuși Regele Charles al III-lea al Marii Britanii.

Cum a început povestea?

La prima sa vizită în Transilvania, în anii ’90, Charles, pe atunci Prinț de Wales, a fost fascinat de viața tihnită a satelor săsești și de natura neatinsă. Îndrăgostit de acest loc, a cumpărat în 2006 o casă tradițională în Viscri.Nu pentru lux sau vacanțe, ci pentru a o restaura și a o reda comunității. Astăzi, casa găzduiește turiști din toată lumea, devenind un punct de referință pe harta turismului cultural din România.

Viscri – satul de patrimoniu

Intrat pe lista UNESCO datorită bisericii sale fortificate, Viscri este un sat care își păstrează farmecul medieval. Trafic nu există, deci nu este zgomot și nici poluare. Doar hodorogitul căruțelor, clopote de vaci și oameni care zâmbesc sincer călătorului. Este locul unde turiștii vin să descopere o altă față a Europei: simplă, autentică și nealterată.

Charles – ambasadorul tradițiilor românești

Prin Fundația Mihai Eminescu Trust, Regele Charles a sprijinit restaurarea a zeci de case, a promovat meșteșugurile locale și a susținut agricultura ecologică. Mesajul său este mereu același: „România are un tezaur unic de tradiții și natură, care trebuie păstrat”.

Astfel, Viscri nu mai e doar un sat pierdut în timp, ci un model internațional de turism sustenabil.

Ce găsește turistul la Viscri?

Cei care ajung aici descoperă că viața poate curge mai încet și mai frumos. Gustă pâine coaptă pe vatră și dulcețuri făcute în gospodării, vizitează biserica fortificată și muzeul satului, participă la ateliere de fierărie sau țesut, se plimbă cu bicicleta prin colinele pline de flori sălbatice.

De ce Viscri cucerește lumea?

Pentru localnici, Viscri e acasă. Pentru turiști, e o evadare într-o lume unde încă mai poți auzi liniștea. Pentru Regele Charles, e dovada vie că tradiția și natura pot înflori împreună. Viscri nu este doar un sat – este o poveste. O poveste spusă lumii întregi de Regele Charles și scrisă, zi de zi, de oamenii care încă își trăiesc viața în ritmul vechi al Transilvaniei.Acest material face parte din seria Descoperă România, proiect susținut de SCC Erbașu.

