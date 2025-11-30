Prima pagină » Turism » Un tiktoker surprinde pe toată lumea: a arătat o locuință neobișnuită pe Airbnb — un pat în mijlocul deșertului

30 nov. 2025, 17:30, Turism
Turiștii din întreaga lume pot înnopta sub cerul liber în valea deșertică Wadi Rum din Aqaba (Iordania). Parcă sculptată în granit și în nisipul Iordaniei, se întinde pe o suprafață de 721 metri pătrați, iar cel mai înalt vârf are 1.750 metri. Este cea mai întinsă vale de deșert din Iordania, desemnată patrimoniu UNESCO din 2011. A fost populată din vremuri preistorice populată după cum indică desenele murale și câteva petroglife vechi chiar de 12.000 de ani.

Valea a aparținut Regatului Edomului (1300 – 553 î.Hr.) și Regatului Nabateean (300 î.Hr. – 106 d.Hr.). În ultimele două milenii s-au stabilit beduinii care organizau curse cu cămile. Wadi Rum a fost documentat de ofițerul britanic T.E. Lawrence, care a traversat valea pe durata revoltei arabe din 1917-1918.

De asemenea, datorită peisajului arid distinctiv, mulți regizori au realizat filmările la peliculele de cinema „Lawrence of Arabia” (despre T.E. Lawrence), „Dune”, „The Martian”, „Star Wars” și „Aladdin”.

Mai remarcabil este că oricine poate chiar să doarmă în vale. Pentru un singur adult, prețurile pentru o tabără de o noapte variază de la 186 la 350 lei. Recent, un tiktoker a publicat o  filmare cu locuința sa neobișnuită pe care a rezervat-o prin platforma Airbnb. A găsit doar un pat improvizat în mijlocul deșertului Wadi Rum.

Pe el,  înnoptarea l-a costat 40 de dolari. Este practic un loc de dormit în aer liber, lângă o stâncă pe care aleargă șopârle și scorpioni. Videoclipul părea atât de ciudat încât vloggerul a trebuit să explice spectatorilor că nu este o creație generată de Inteligența Artificială.

„Iată, rezervarea mea prin Airbnb în deșertul arab, în Iordania. Este nebunesc. Iată, patul meu, o șopârlă…glumești?  Ce dracu se întâmplă? Este camera mea.  Sunt în mijlocul deșertului Wadi Rum, cu peșteri apropiate una de alta. Sunt doar eu , cu un singur pat, în mijlocul deșertului. Este nebunesc”, a spus vloggerul @johnni.dijulius.

Sursa Foto: Shutterstock

