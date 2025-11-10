Natură. Inovație. Un proiect premium pentru turismul viitorului. La aproximativ 30 de km de Odorheiul Secuiesc și la 70 km de Miercurea Ciuc, la doar câțiva kilometri de satul Varșag, județul Harghita, te întâmpină o imagine care valorează cât o mie de cuvinte. Coloritul cameleonic al peisajului – transformat în fiecare anotimp din bagheta celui mai priceput magician – îți taie la propriu răsuflarea. Complexul turistic la care am poposit este inconjurat de pădurile din munții Harghita, la o altitudine de 650 m, la poalele munților Harghita Mădăraș, având o noblețe a arhitecturii care îți face ziua perfectă.

Un mini – sat în inima naturii, magistral proiectat de un arhitect iscusit – un complex modern, minimalist-scandinav, cu 20 de vile independente – care se încadrează absolut perfect în peisaj, cu o priveliște spectaculoasă asupra munților.

Un loc de vis care combină perfect confortul modern cu frumusețea naturală a peisajului montan,oferind cu siguranță o experință de neuitat.

Lăsăm aici și un mic „pont” aflat de la proprietari și anume faptul că a fost găsită soluția perfectă pentru ca urșii să fie ținuți la respect.

„Au mai venit pe aici la început, însă am decis să punem de jur – împrejur gard electric și așa i-am îndepărtat, îi ținem la distanță”, ne povestește unul dintre investitori.

“Am știut de la început că nu vrem ceva obișnuit, ci un resort cu adevărat special”

În 2016, atunci când proprietarii au creionat proiectul, în locul în care astăzi a apărut acest resort, nu era absolut nimic.

Un loc cu pietre și bolovani, în care nimic nu anunța să prindă viață o poveste frumoasă despre ospitalitate și despre bucuria de a aduce împreună familii și prieteni. Un vis care, la acea vreme, prindea contur pe hârtie, printre multe calcule, incertitudini și semne de întrebare. Va merge? Nu va merge? Mai merită investit în România în zona turismului de calitate? Balanța a înclinat, într-un final, spre nebunia „hai s-o facem și pe asta, indiferent de riscuri.”

Iar astăzi, complexul din inima munților reprezintă o destinație – spectacol pentru cei care vor să petreacă câteva zile departe de agitația urbană și de alergătura zilnică, care ne copleșește de multe ori.

„Ideea proiectului a apărut în 2016, din dorința de a crea un loc unic în inima naturii- un loc unde oamenii să poată evada din agitația cotidiană și să se reconecteze cu liniștea, cu familia și cu ei înșiși. Am știut de la început că nu vrem ceva obișnuit, ci un resort cu adevărat special, construit cu grijă, calitate și viziune. Drumul nu a fost ușor: pandemia, pauzele neprevăzute și dificultățile de finanțare ne-au încetinit mult progresul. De-a lungul timpului, ceea ce fusese deja construit a început chiar să se degradeze.

A fost nevoie de multă perseverență, de încredere și de parteneri care să creadă în acest vis. Sprijinul oferit de Fundația Pro Economica Alapítvány și implicarea partenerului meu de afaceri au făcut posibilă continuarea proiectului până la forma actuală. Astăzi, Eskaperdo este rezultatul unui vis dus până la capăt”, a mărturisit, într-un interviu acordat Gândul, unul din investitorii proiectului.

Arhitectură unică în zona Harghitei

Interlocutorul Gândul recunoaște că drumul până la resortul premium care își așteaptă astăzi oaspeții – mobilat și utilat cu aparaturi de ultimă generație – a fost unul dificil și cu multe provocări.

Mărturisește însă că românii au devenit tot mai creativi și mai rezilienți, precizând că în orice proiect născut din pasiune este nevoie de viziune, dar și de o doză de curaj nebun. Altfel, rămâne un simplu gând pe hârtie, fără o concretizare în plan real.

“Am dorit din prima clipă să construim ceva care, nu doar să se potrivească locului, ci să-l ridice. Arhitectura Eskaperdo combină elemente tradiționale reinterpretate în stil contemporan, cu accent pe materiale naturale, mult lemn, spații deschise și lumină. Fiecare vilă oferă intimitate, confort și eleganță – toate la standarde premium. Atuurile noastre sunt: spațiul generos: fiecare unitate are două dormitoare, două băi, living, bucătărie, jacuzzi privat în 15 dintre case, peisajul absolut spectaculos și, bineînțeles, calitatea execuției și atenția la detalii.

Sunt multe provocări, dar aș zice că cele mai mari trei sunt: birocrația – mă refer aici la proceduri complicate și mult timp pierdut în hârtii, imprevizibilitatea costurilor, în special în construcții și logistică, lipsa forței de muncă stabile și calificate, mai ales în zonele rurale. Dar cu toate acestea, cred că românii au devenit tot mai creativi și mai rezilienți. E nevoie de răbdare, viziune și, uneori, de o doză de curaj nebun.”

Prima iarnă la resortul din inima munților

„Prima iarnă la resortul dintre munți va fi o poveste”, ne dă asigurări unul dintre proprietari. Pachetele pentru Crăciun și Revelion sunt în pregătire. Vor fi pentru toate gusturile și preferințele, ne povestește entuziasmat interlocutorul Gândul. Frumusețea locului va completa însă tabloul unor sărbători de iarnă în inima munților.

“Va fi prima noastră iarnă completă în funcțiune, deci ne dorim să fie una specială. Pregătim pachete de Crăciun și Revelion cu accent pe mâncare tradițională reinterpretată elegant, decoruri de poveste, momente de relaxare în jacuzzi și spații comune, activități de iarnă – drumeții, foc de tabără, gătit afară, schi în apropiere. Vrem ca fiecare oaspete care ne calcă pragul să simtă că a intrat într-un loc cald, autentic, unde iarna înseamnă liniște și bucurie.

Pentru mine, Eskaperdo nu e doar o investiție sau o afacere. Este un vis dus până la capăt, un omagiu adus naturii, familiei și celor care au crezut în mine în momentele grele. Omul care vine aici nu caută doar un loc unde să doarmă. Caută o evadare din agitație, un loc unde poate respira, poate încetini, poate reconecta cu sine și cu ceilalți.”

„Să nu renunți, nici atunci când pare că toți ceilalți au renunțat deja”

Cum aduci și cum păstrezi calitatea într-o lume antreprenorială în care concurența, dar și dorința de câștig pot altera uneori calitatea produsului oferit, indiferent despre ce domeniu am vorbi?

Care este cea mai importantă lecție de business, nu doar pentru un succes imediat, ci mai ales pentru continuitatea poveștii și spre mulțumirea oamenilor. Mai exact, acel pas în plus pe care trebuie să fii dispus să-l faci și care va face întotdeauna diferența.

“Să nu construiești doar pentru azi, ci cu gândul la ceea ce vrei să lași în urmă”, este una dintre cele mai durabile și constructive lecții de business, într-o lume în care avântul tehnologic ne împinge de la spate și ne învață să ne adaptăm din mers diverselor situații.

„Fie că vorbim despre calitatea lucrărilor, de felul în care tratezi oamenii sau de deciziile mari, cred că integritatea și consecvența sunt cele mai importante. Și mai e ceva: să nu renunți, nici atunci când pare că toți ceilalți au renunțat deja. Pentru că uneori, diferența o face fix acel pas în plus pe care ești dispus să-l faci”, a conchis unul dintre investitorii proiectului.

Sursă foto: Arhivă Eskaperdo

