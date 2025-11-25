Coșmarul trăit de Radu Paraschivescu într-o vacanță impusă în COMUNISM la Geoagiu-Băi: „Mergeți unde vă spunem noi! Ne-am întors bolnavi”

Scriitorul și jurnalistul Radu Paraschivescu a rememorat o experiență turistică traumatizantă trăită în perioada comunistă, când a fost obligat de Oficiul de Turism să-și petreacă vacanța într-o stațiune balneară din România, în locul concediului dorit în Bulgaria. Condițiile din hotel au fost atât de proaste, încât scriitorul susține că s-a întors „bolnav”, deși a plecat sănătos în „vacanță”.

În anii comunismului, românii aveau acces extrem de limitat la vacanțe în străinătate, mai degrabă o „misiune imposibilă” pentru oamenii de rând.

Radu Paraschivescu a povestit, într-un dialog recent, că el și soția sa au fost obligați să renunțe la o excursie în Bulgaria și să accepte o mini-vacanță în România, impusă de Oficiul Județean de Turism Hunedoara.

„Prima soție a avut ideea unei excursii în Bulgaria… De la Oficiul Județean de Turism Hunedoara am fost condiționați de efectuarea unei mini-vacanțe la intern”, a explicat scriitorul, scrie Prosport.ro.

Cei doi și-au exprimat dorința de a merge la Neptun, însă răspunsul autorităților a fost ferm: „Mergeți unde vă trimitem noi”.

În final, au fost trimiși în stațiunea balneară Geoagiu-Băi, care la acea vreme era într-o stare deplorabilă.

„Ne-au trimis la Geoagiu-Băi, care nu era ce e azi. Era ceva… o infecție, unde mergeau de obicei oameni cu mari probleme de sănătate”, a relatat Paraschivescu.

„Ne-am dus sănătoși și ne-am întors bolnavi”

Scriitorul spune că hotelul în care a fost cazat, Germisara – astăzi un hotel de patru stele –, era atunci într-o stare jalnică.

„Atunci nu avea apă de niciun fel. Avea niște hârdaie din loc în loc la fiecare etaj și de acolo îți luai cu ibricul”, își amintește el.

Nici mesele nu erau mai bune. Oaspeții erau așezați la grămadă, indiferent de preferințe sau igienă.

„Erai pus la masă cu oameni pe care nu-i cunoșteai și care veniseră la tratament, le curgea mâncare din gură, deci era ceva de coșmar”, povestește Paraschivescu. Concediul forțat a avut consecințe directe asupra sănătății lor: „Noi ne-am dus sănătoși și ne-am întors bolnavi, că după trei zile acolo îți pierzi controlul”, a spus scriitorul.

Paraschivescu a relatat și modul în care autoritățile comuniste gestionau contestațiile pentru astfel de excursii: telefonul privind plecarea a fost dat într-o vineri, aproape de închiderea programului, tocmai pentru ca nemulțumirile să nu poată fi depuse.