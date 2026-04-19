S-a prăbușit o parte din zidul Cetății Hotin din Ucraina. Fortăreața medievală a aparținut lui Ștefan cel Mare

O parte din zidul Cetății Hotin din Ucraina s-a prăbușit, iar accesul în zona turistică a fost restricționat. Fortăreața medievală a aparținut lui Ștefan cel Mare. Potrivit specialiștilor, cauza ar fi procesul de degradare prin care cetatea a trecut și care a fost cauzat de condițiile meteorologice neprielnice.

S-a prăbușit stratul exterior al zidului cetății medievale din regiunea Cernăuți. Potrivit datelor, nu au fost înregistrate victime. Autoritățile locale au decis să restricționeze accesul în această zonă, iar experții urmează să facă o evaluare a daunelor, notează MEDIAFAX.

S-a prăbușit o parte din zidul Cetății Hotin din Ucraina

Incidentul a avut loc în cursul zilei de vineri, 17 aprilie 2026, și a fost confirmat de directoarea Rezervației Istorice și Arhitecturale de Stat „Cetatea Hotin”, Elizaveta Buynovska.

Așa cum se poate observa în videoclipul de mai sus, momentul prăbușirii a fost filmat. Fortăreața medievală a fost ridicată de polonezi în secolul XIV. Ulterior, Alexandru cel Bun a fost care a pus stăpânire asupra cetății. Ștefan cel Mare și Petru Rareș au extins-o în secolele XV și XVI. Potrivit datelor istorice, obiectivul cultural a ajuns să fie transformată în „kazale”, adică raiale turcești.

Zorile Bucovinei, ziarul românilor din Ucraina, relatează că Andrii Dranciuk, șeful Oficiului de Turism din Hotin, că nu există persoane rănite. Va fi creată o comisie specială cu scopul de a dezvolta soluții pentru restaurarea cetății.

„Toată lumea este în viață! Cel mai important, nimeni nu a fost rănit. Echipa DIAZ „Cetatea Hotin” și angajații Serviciului de Urgență de Stat au răspuns prompt, limitând accesul grupurilor de turiști în apropierea locului urgenței. DIAZ „Cetatea Hotin” înregistrează și pregătește documentele necesare ale comisiei”, a relatat Andrii Dranciuk.

